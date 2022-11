Stream Guardians of the Galaxy Holiday Special nu op Disney+

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Je had Kevin Bacon niet verwacht als de volgende die zich bij het Marvel Cinematic Universe zou voegen, maar hier zijn we - en een nieuwe kerstspecial is geboren.

Net toen je dacht dat Wakanda Forever de grote Marvel-release van het jaar was, krijgen we een nieuwkomer die het uit het water blaast. Deze korte film duurt minder dan 50 minuten op Disney+, maar daarin zien we de sterren van Guardians of the Galaxy terwijl ze proberen Star-Lord's perfecte kerst te maken. En om een of andere reden gaat dat gepaard met het ontvoeren van Kevin Bacon.

Blijf bij me, er is een reden. Waarschijnlijk is er een reden.

Centraal staan twee personages waar we allemaal van houden, maar die nooit de tijd krijgen die ze verdienen. Uiteraard zijn dat Drax en Mantis, die een komisch duo vormen. Verder gaat de beschrijving van het geheel hier niet, want eerlijk gezegd zou een verdere bespreking het risico inhouden dat wat voor velen een kersttraditie zou kunnen worden, wordt verpest.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

squirrel_widget_187869

Stel je een wereld voor waarin we allemaal elke kerst kijken naar National Lampoon's Christmas Vacation, Love Actually en Guardians of the Galaxy Holiday Special.

Wedden dat je dat niet zag aankomen? Je hebt natuurlijk een Disney+ abonnement nodig om te kijken, maar met zoveel geweldig spul dat beschikbaar is om te streamen kun je echt niet fout gaan.

Geschreven door Oliver Haslam.