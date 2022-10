Disney+ is nieuwe thuis voor Doctor Who in de VS en Europa

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De BBC en Disney werken samen voor toekomstige series van Doctor Who, waarbij Disney+ de nieuwe thuisbasis wordt voor komende seizoenen van de show buiten het VK en Ierland.

Dat geldt ook voor het volgende seizoen, met Ncuti Gatwa als The Doctor, dat exclusief beschikbaar zal zijn op Disney+ in de VS en Centraal-Europa, en de BBC - inclusief iPlayer - in het VK en Ierland.

De terugkerende showrunner, Russell T Davies, hoopt dat Disney+ de show zal helpen om een nieuwe generatie fans te bereiken: "Ik hou van deze show, en dit is het beste van twee werelden - met de visie en het plezier van de BBC en Disney+ samen kunnen we de TARDIS over de hele planeet lanceren," zei hij.

Doctor Who keert terug in november 2023 met een reeks van drie speciale afleveringen met David Tennant in de hoofdrol als de Veertiende Doctor. Hij keert terug naar de rol die hij speelde van 2005 tot 2010 (toen hij de Tiende Doctor was) als onderdeel van de viering van de 60e verjaardag van de show.

Hij zal dan regenereren in de vijftiende Doctor, Gatwa, in het feestseizoen daarna.

Wie wil zien hoe Jodie Whittaker Tennant werd, moet de onlangs vertoonde speciale aflevering The Power of the Doctor bekijken.

