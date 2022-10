Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Disney+ heeft al bevestigd dat het een advertentie-ondersteunde tier zal lanceren in de Verenigde Staten, maar volgens een nieuw rapport verliest die tier ook functies.

Dat nieuwe Disney+ niveau zal mensen naar advertenties laten kijken in ruil voor een korting van $3 per maand - ze zullen $7,99 per maand betalen in plaats van de gebruikelijke $10,99. Maar hoewel velen misschien bereid zijn naar advertenties te kijken om wat geld te besparen, zullen ze het misschien ook met minder functies moeten doen. Vooral functies waarmee ze inhoud kunnen bekijken met vrienden en familie die niet in dezelfde kamer zijn.

Volgens de code die ingenieur Steve Moser heeft ontdekt, lijkt het er niet op dat het door advertenties ondersteunde Disney+-niveau GroupWatch of SharePlay van Apple zal ondersteunen, twee functies waarmee mensen hetzelfde materiaal tegelijkertijd kunnen bekijken, zelfs als ze zich op verschillende locaties bevinden. Hoewel sommige mensen dergelijke functies nooit zullen gebruiken, kan dit een klap zijn voor degenen die veel gebruik maken van GroupWatch of SharePlay.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Disney+ Basic (ad-supported tier) tidbit: "Groupwatch en Shareplay niet beschikbaar voor accounts op de ads tier." pic.twitter.com/KuTeJiCEtn- Steve Moser (@SteveMoser) 24 oktober 2022.

Het is niet meteen duidelijk waarom deze beslissing is genomen, al is het mogelijk dat het een technische beperking is die te maken heeft met hoe Disney+ omgaat met de verschillende advertenties die twee verre kijkers zouden bekijken.

Wat de reden ook is, Disney+ is niet de enige die functies achterhoudt voor zijn goedkopere tier - Netflix heeft onlangs bevestigd dat degenen die zijn eigen tier met reclame kiezen, geen inhoud zullen kunnen downloaden om offline te bekijken. Althans niet bij de lancering.

Geschreven door Oliver Haslam.