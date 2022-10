Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De volgende grote Marvel film, Ant-Man and The Wasp: Quantumania, heeft zijn eerste trailer gekregen. Die kun je hierboven bekijken.

Naast Paul Rudd als Ant-Man/Scott Lange, zal de nieuwe Marvel film Evangeline Lilly als Scott's vriendin Hope van Dyne, Kathryn Newton als Cassie Lange (Scott's dochter), en Jonathan Majors als Kang, de MCU's nieuwste superschurk die vorig jaar werd geïntroduceerd in Loki. Samen met Hope's ouders Hank Pym (Michael Douglas) en Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) verkent het gezin het Kwantumrijk - "in interactie met vreemde nieuwe wezens en op een avontuur dat hen voorbij de grenzen van het mogelijke zal duwen", aldus de beschrijving van Marvel.

De familie wordt allemaal naar het Kwantumrijk getransporteerd nadat Scott's dochter Cassie een machine bouwt die hen daar per ongeluk naartoe stuurt.

Het kwantumrijk is een dimensie in het multiversum. Het is behoorlijk geheimzinnig, en het lijkt erop dat Janet wat details heeft over de tijd die ze in het rijk heeft doorgebracht die ze de groep nog niet heeft verteld. Plus, vergeet niet: Na de gebeurtenissen van Avengers: Infinity War zat Scott daar vast, en in Endgame beschreef hij het als een eigen microscopisch universum. In feite hebben de Avengers de tijdregels van het rijk gebruikt om Thanos' snap terug te draaien.

Op San Diego Comic-Con plaagde regisseur Peyton Reed: "We vonden het geweldig om een derde Ant-Man film te maken en een trilogie. En we wisten dat we sommige dingen anders wilden doen. We wilden echt een linkse afslag nemen en een film maken die nog epischer was, maar toch het verhaal van de familiedynamiek en alles wat er gaande is tussen Scott en Hope en Cassie vooruit helpen."

Reed vervolgde: "Cassie is nu 18 jaar oud en misschien weet Scott niet helemaal hoe hij zich tot haar moet verhouden als volwassene, omdat hij die vijf jaar heeft verloren door de gebeurtenissen van Endgame ... . En we wisten ook dat we onze helden tegen een zeer, zeer geduchte tegenstander wilden zetten. Ik ben opgegroeid met het lezen van de strips en ik kende het karakter van Kang de Veroveraar, een van de grote, slechte karakters in de strips, dus om onze helden op te zetten tegen Kang de Veroveraar was een groot ding voor ons. We gingen groot en we gingen ook klein."

Ant-Man and the Wast: Quantumania arriveert op 17 februari 2023 in de bioscoop.

Geschreven door Maggie Tillman.