Disney+ ondersteunt nu 4K HDR op PlayStation 5

(Pocket-lint) - Disney heeft een nieuwe versie van de Disney+ app uitgebracht voor de PlayStation 5.

De speciale PS5-versie vervangt de versie voor PS4 waartoe bezitters van de current-gen console tot nu toe beperkt waren. Het verhoogt eindelijk de beeldkwaliteit naar 4K HDR voor veel shows en films.

"Een belangrijk onderdeel van onze wereldwijde uitbreidingsstrategie is om consumenten te ontmoeten waar ze ook zijn, daarom zijn we enthousiast om Disney+ te verbeteren voor PlayStation 5-gebruikers", aldus Disney streaming executive, Jerrell Jimerson.

"De mogelijkheid om 4K HDR-videostreaming op het platform te ondersteunen zal ook de kijkervaring voor fans verbeteren."

Op het moment van schrijven konden we geen toegang krijgen tot de PS5-versie van Disney+ op onze eigen console (in het VK), dus het kan zijn dat de uitrol nog even duurt voordat deze alle regio's bereikt.

Wanneer het dat doet, zal het te vinden zijn in het Media-gedeelte van je homescreen. Het kan ook zijn dat je de PS4-versie van de app handmatig moet vervangen als je die al gebruikt. En vergeet niet, als je het hebt opgeslagen op een externe HDD, zal de PS5-versie niet werken vanaf die bron.

De laatste afleveringen van het laatste seizoen van The Walking Dead is onlangs begonnen op Disney+ in het Verenigd Koninkrijk. Net als Andor, dat nu al de strijd aangaat met The Mandalorian als beste Star Wars tv-serie.

Geschreven door Rik Henderson.