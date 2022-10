Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Hulu gaat 1 dollar meer kosten voor het advertentieplan en 2 dollar meer voor het advertentievrije plan. De streaminggigant verhoogt de prijzen op 10 oktober. Als u uw abonnement wilt opzeggen of wijzigen voordat de prijsverhoging ingaat, heeft Pocket-lint elke stap gedetailleerd. Het is vrij eenvoudig en zou maar een minuutje moeten duren. We duiken ook in Hulu's prijswijziging.

Lees: Wat is Hulu Live TV en hoe werkt het?

Hoeveel kost Hulu nu?

Vanaf 10 oktober 2022 kun je je voor de volgende tarieven op Hulu abonneren:

Hulu's advertentieplanprijs: $7 ,99 per maand (in plaats van $6,99 per maand)

,99 per maand (in plaats van $6,99 per maand) Hulu's advertentievrije plan prijs: $14 ,99 per maand (in plaats van $12,99 per maand)

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De prijzen voor Hulu's bundels met ESPN+ en Disney+ gaan nog niet omhoog, maar Hulu heeft meer prijsverhogingen gepland voor later dit jaar.

De bundel met reclamevrije Disney+, Hulu met advertenties en ESPN+ gaat $14,99 per maand kosten (in plaats van $13,99 per maand), terwijl de prijs voor reclamevrije Disney+, Hulu en ESPN+ $19,99 per maand blijft. Disney rolt ook twee nieuwe goedkopere advertentieplannen uit: 9,99 dollar per maand voor Disney+ en Hulu; en 12,99 dollar per maand voor Disney+, Hulu en ESPN+. Kortom: Disney heeft dit jaar prijsverhogingen doorgevoerd voor alle drie zijn streamingdiensten - zelfs inclusief Hulu met Live TV. U kunt een volledig overzicht van alle prijswijzigingen bekijken in Pocket-lint's gids.

Hoe kan ik een Hulu-abonnement opzeggen?

Bij Hulu kun je je abonnement op elk moment opzeggen.



Als je via Hulu wordt gefactureerd en je wilt je abonnement opzeggen, ga dan naar je Account-pagina op een computer of mobiele webbrowser. Selecteer Annuleren onder Uw abonnement. Mogelijk krijgt u de optie om uw abonnement te pauzeren - selecteer Doorgaan om te annuleren. Als u hebt geannuleerd, moet de status op uw Account-pagina luiden: "Uw abonnement wordt geannuleerd." Hulu stuurt ook een bevestigingsmail. Je blijft toegang houden tot Hulu tot het einde van je huidige factureringscyclus. Als je opzegt tijdens een proefperiode, verlies je onmiddellijk de toegang tot Hulu.

Alsje voor Hulu betaalt via een derde partij, zullen je stappen om je abonnement op te zeggen verschillen. Mogelijk moet u zelfs rechtstreeks contact opnemen met de factureringspartner. Selecteer de derde partij in de volgende lijst om naar de Hulu ondersteuningspagina's te gaan voor specifieke instructies: Apple, Amazon, Comcast Xfinity, Disney, Roku, Spotify, T-Mobile en Verizon.

Een Hulu-abonnement wijzigen

Wil je voor de prijsstijging overstappen op het goedkopere plan van Hulu? Geen probleem. Je kunt eenvoudig van plan veranderen via je accountpagina op Hulu.com.

Alsje rechtstreeks door Hulu wordt gefactureerd, log je in op je Account-pagina via een mobiele of webbrowser. Zoek naar het gedeelte Uw abonnement. Selecteer Plan beheren. Je huidige plan wordt groen gemarkeerd. Als je naar een ander plan wilt overschakelen, schakel je het gewenste plan van Uit naar Aan. U kunt uw add-ons ook beheren vanuit het gedeelte Abonnement. Schakel ze gewoon in of uit.

Als u voor Hulu betaalt via een derde partij, zullen uw stappen om uw abonnement te wijzigen verschillen. Mogelijk moet u zelfs rechtstreeks contact opnemen met de factureringspartner. Selecteer uw derde partij in de volgende lijst om naar de Hulu-ondersteuningspagina's voor elk daarvan te worden geleid voor specifieke instructies: Apple, Amazon, Comcast Xfinity, Disney, Roku, Spotify, T-Mobile en Verizon.

Lees: Hoe Hulu-programma's en -films downloaden

Wilt u meer weten?

Bekijk Hulu's support hubs voor meer details:

Geschreven door Maggie Tillman.