(Pocket-lint) - Een derde Deadpool-film werd al in 2019 bevestigd, maar er werd toen nog weinig over onthuld.

Het enige wat we wisten is dat Ryan Reynolds opnieuw zal terugkeren als Wade Wilson en dat de anti-held eindelijk deel zal uitmaken van het Marvel Cinematic Universe.

Sindsdien zijn we te weten gekomen dat Disney de film R-rated wil houden om de integriteit van het personage en de toon van de eerste twee films te behouden, en dat Shawn Levy zal regisseren.

Er zijn onlangs ook enkele interessante nieuwe ontwikkelingen geweest. Dit is wat we tot nu toe weten.

Deadpool 3 releasedatum

Komt in de bioscoop op 6 september 2024

Hoewel Deadpool 3 nog vroeg in het productieschema zit, en het filmen naar verluidt pas eind 2022 begint, onthulde Ryan Reynolds zelf dat de film naar verwachting op 6 september 2024 in de bioscopen komt.

Deadpool 3 cast en crew

Ryan Reynolds zal terugkeren als Wade Wilson / Deadpool, terwijl Leslie Uggams naar verluidt ook haar rol als Blind Al zal hernemen.

Het grootste nieuws is misschien wel dat bevestigd is dat Hugh Jackman opnieuw zijn adamantium klauwen zal uitslaan als Wolverine.

Moeilijk om hierover mijn mond te houden. pic.twitter.com/OdV7JmAkEu- Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 27 september 2022

Shawn Levy, die met Reynolds werkte aan Free Guy en The Adam Project, zal regisseren. Deadpool stalwarts, Rhett Reese en Paul Wernick, hebben het scenario geschreven naar een ontwerp van Wendy Molyneux en Lizzie Molyneux-Logelin (Bob's Burgers).

Deadpool 3 plot en geruchten

Er zijn nog geen aanwijzingen over het verhaal van Deadpool 3, behalve dat het deel zal uitmaken van het MCU en dat Wolverine erbij betrokken zal zijn.

Het zal ook R-rated zijn, zoals de eerste twee films, met Marvel Studios' Kevin Feige die wil dat het personage dezelfde look, feel en volwassen gevoel voor humor behoudt als voorheen.

Waar is Deadpool 3 te zien?

Het is nog niet helemaal bevestigd, maar men denkt dat Deadpool 3 eind 2024 in de bioscoop te zien zal zijn en een paar maanden later op Disney+.

Is er een Deadpool 3 trailer?

Hoewel er nog geen volledige trailer is, plaatste Ryan Reynolds in september 2022 een komische teaser op zijn sociale media. Die kun je bovenaan deze pagina bekijken.

Wat te kijken vóór Deadpool 3

Voordat je Deadpool 3 gaat kijken, is het natuurlijk verstandig om de eerste twee films te bekijken. En omdat Hugh Jackman als Wolverine in de derde zal meespelen, zijn alle X-Men en Wolverine films ook de moeite waard.

Ze maken (nog) geen deel uit van het MCU, maar leggen de basis voor de personages.

We weten nog niet hoe Deadpool in de continuïteit van Marvel's films en tv-shows past, maar gezien de bovenstaande films en de hele MCU-catalogus nu beschikbaar zijn op Disney+, vaak in 4K HDR (Dolby Vision) en met Dolby Atmos-geluid, is de wereld uw oester.

Geschreven door Rik Henderson.