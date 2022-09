Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Secret Cinema is al een tijdje bezig - van een bescheiden begin, wordt de lijst van franchises waarmee de meeslepende evenemententitaan nu heeft samengewerkt alleen maar beter.

Na het universum van Star Wars te hebben veroverd en via Stranger Things een band met Netflix te hebben gesmeed, brengt de nieuwste show in Londen Marvel in de plooi. Wij gingen naar Guardians of the Galaxy: The Live Immersive Experience (de volledige, breedsprakige titel) om een idee te krijgen van hoe die samenwerking is verlopen.

Een geheel nieuwe wereld

Voor wie het concept niet kent: Secret Cinema biedt je de kans je onder te dompelen in een recreatie van een deel van een fictieve wereld. In het verleden betekende dat rondlopen in Mos Eisley van Star Wars of Los Angeles van Blade Runner, de bezienswaardigheden bekijken en communiceren met een cast van acteurs in hun rol.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

In dit geval zijn een paar locaties die Guardians of the Galaxy-fans kennen te verkennen, allemaal gehuisvest in een industriële ruimte in de buurt van Wembley.

Het is allemaal binnen, maar dat heeft het Secret Cinema-team er niet van weerhouden om een aantal indrukwekkende buitenaardse taferelen tevoorschijn te toveren, van de ruimtesneeuw van Contraxia tot de gloeiende onderstad van Nowhere.

Er is overal leuke bewegwijzering en een hoop afleidende hoekjes en gaatjes om te verkennen als je toegewijd genoeg bent om elk mogelijk aanknopingspunt voor een verhaal op te sporen.

Toch kunnen we niet zeggen dat de wereld zich kan meten met bijvoorbeeld Secret Cinema's werk voor Star Wars of Blade Runner - en dat komt misschien omdat de filmwereld van de Guardians, ondanks zijn populariteit, in vergelijking daarmee een stuk minder levendig is.

Toch, zelfs met dat voorbehoud, vind je dit nog steeds een heel boeiende plek om een paar uur in te vertoeven, en dat wordt geholpen door de altijd enthousiaste cast van acteurs.

Storyville

Secret Cinema heeft duidelijk ontdekt dat de beste manier om een heel publiek bij het verhaal van zijn wereld te betrekken, erin bestaat hen een centraal doel te geven om zich achter te scharen.

Deze keer is dat het idee dat de piratenclans van de Ravager, waar de bezoekers allemaal deel van uitmaken, zich moeten verenigen tegen de snode Collector. Deze "wij tegen het systeem" schtick is in dit stadium niet erg nieuw, maar het werkt wel, dus waarom zou je het repareren?

Zoals altijd betekent dit dat de orde van de avond is om te praten met iedereen in een kostuum dat zo goed is dat het waarschijnlijk een acteur is, om uit te vinden wat er aan de hand is en welke actie je kunt ondernemen.

In de loop van een paar uur hielp onze groep een ontvoerd slachtoffer te redden en weg te smokkelen, onderhandelde over een deal voor waardevolle smokkelwaar, ontdekte een geheime boodschap van Rocket zelf, en vond toch nog tijd om te genieten van wat vrije tijd, weg van de druk van het hoofdverhaal.

Bij de beste Secret Cinema-ervaringen vraag je je af wat er was in die afgeschermde kamer waar je niet in kwam, of op die trap die je niet wist te beklimmen, en Guardians of the Galaxy heeft dat gevoel van "ik zou dit nog eens willen doen om te zien wat er anders zou zijn". Daar komen we voor naar de film, mensen.

Dat gezegd hebbende, het verhaal zelf is niet bepaald van Pulitzer-kwaliteit, en de dingen waren gewoon een beetje warrig als het ging om deelname aan belangrijke verhaalbewegingen. Hoewel deze mooi gechoreografeerd zijn, worden ze een beetje chaotisch als iedereen ertussen zit om te kijken, iets wat moeilijk te vermijden is.

Het hoogtepunt is een groots opgezet stuk waarin de Guardians Guardians dingen doen, hoewel we wat dat betreft enigszins teleurgesteld waren dat Rocket en Groot aan de kant werden geschoven - een manier vinden om hun personages met praktische effecten uit te voeren zou heel wat geweest zijn.

De enscenering blijft echter herhaaldelijk spannend, met details als Yondu's fluitende Yaka Arrow die schitteren in hun waarheidsgetrouwheid.

Kijken of niet kijken

Na zijn Stranger Things experiment met kortere ervaringen waarbij het "gaan zitten om een film te kijken" deel van de formule wordt overgeslagen, heeft Secret Cinema dat voor Guardians of the Galaxy optioneel gemaakt.

Als je de volle mep betaalt, kom je in een zaal om de tweede film te bekijken met een aantal echt degelijke meeslepende lichteffecten, maar je kunt er ook voor kiezen om gewoon deel te nemen aan de meeslepende ervaring en dan weer te vertrekken.

Wij denken dat dat per saldo een vergissing zou zijn - de wereld die je hebt verkend in al zijn details kunnen bekijken is een geweldige manier om te versterken wat je erin hebt gedaan, en ook een goede manier om tot rust te komen.

Maar opnieuw zijn we een beetje teleurgesteld door het gebrek aan meeslepende extra's, afgezien van wat coole verlichting. Het lijkt erop dat de dagen van acteurs die mee mimen bij sleutelmomenten of gevechten voorbij zijn, en hoewel sommigen die momenten misschien maf vonden, vonden wij ze geweldig.

Het betekent dat de film meer los voelt van de ervaring, wat misschien een deel van het doel is, maar dat is een afvlakking van een leuk eigenzinnig randje dat de oudere shows boden.

Toch is de realiteit dat zelfs nu het groter wordt, er nog steeds een unieke alchemie in het spel is wanneer je een avond met Secret Cinema doorbrengt. Het is alsof je Dungeons and Dragons speelt met een hele set, cast en crew om je exploten mogelijk te maken, en dat is net zo leuk als het klinkt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.