Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je in de jaren '90 leefde, vooral als kind, dan ben je opgegroeid met het kijken naar Hocus Pocus. De fantasiekomedie met Bette Midler, Sarah Jessica Parker en Kathy Najimy in de hoofdrollen kreeg gemengde kritieken en was geen kassucces toen hij in 1993 in première ging. Maar nu is het een cultklassieker en een must voor iedereen tijdens Halloween. Fans hebben Disney gesmeekt om een vervolg te maken, en het gebeurt eindelijk.

Hocus Pocus 2 komt dit najaar uit op Disney+. Hier is alles wat je moet weten over het langverwachte vervolg, inclusief de releasedatum, castingdetails, trailers en waar je het kunt streamen.

squirrel_widget_187869

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Hocus Pocus 2 (2022): Wat je moet weten

Laten we het eerst hebben over de originele Hocus Pocus. De film opent in Salem, Massachusetts in de jaren 1600 en toont een coven van kwade heksen (Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy) die azen op kinderen door hen te betoveren met een lied en zich te voeden met hun zielen. Ze staan bekend als de Sanderson Sisters en worden gevangen genomen door de stedelingen en opgehangen voor de moord op Emily Binx en de verdwijning van haar broer Thackery.

Hocus Pocus springt vervolgens naar de jaren negentig, waar we de tiener Max Dennison (Omri Katz) zien, die onlangs naar de stad is verhuisd. Hij verkent een verlaten huis met zijn zus Dani (Thora Birch) en hun nieuwe vriendin Allison (Vinessa Shaw). Allison, die bijgelovig is, vertelt hen over de heksen van eeuwen geleden die in het huis woonden. De Dennisons verwerpen haar verhaal, maar dan steekt Max een kaars met zwarte vlammen aan en laat per ongeluk de Sanderson Sisters herrijzen. Nu moeten de kinderen met de hulp van een magische kat, die eigenlijk Thackery is, het boek met spreuken van de heksen stelen om te voorkomen dat ze onsterfelijk worden.

Waarom is dit allemaal belangrijk om te weten? Nou, in Hocus Pocus 2 steken drie jonge vrouwen de kaars met de zwarte vlam weer aan en brengen per ongeluk de Sanderson Sisters terug naar het hedendaagse Salem. Net als de Dennisons moeten zij uitzoeken hoe ze de kinderhongerige heksen kunnen stoppen met het aanrichten van een ravage en het onsterfelijk worden. Het beste aan het vervolg is dat Midler, Parker en Najimy allemaal hun rol opnieuw spelen.

Hocus Pocus 2 (2022): Releasedatum

Hocus Pocus 2 releasedatum: 30 september 2022

Hocus Pocus 2 staat gepland voor een release op 30 september 2022. Het is een streaming exclusive, dus hij zal niet in de bioscoop te zien zijn.

Hocus Pocus 2 (2022): Hoe te bekijken

Hocus Pocus 2 is een Disney-film -- dus het debuteert exclusief op Disney+. Momenteel kost de streamingdienst $7,99 per maand in de VS, maar dat wordt binnenkort verhoogd.

Hocus Pocus 2 (2022): Cast

Terugkerende castleden zijn Bette Midler als Winifred Sanderson, Sarah Jessica Parker als Sarah Sanders, en Kathy Najimy als Mary Sanderson. Nieuwe castleden zijn Whitney Peak, Lilia Buckingham en Belissa Escobedo. Zij zijn middelbare scholieren (respectievelijk Becca, Cassie en Izzy) die de Sanderson Sisters terugbrengen.

Andere castleden zijn:

Tony Hale speelt de burgemeester van Salem en Cassie's vader, Sam Richardson...

De eigenares van de Olde Salem Magic Shoppe (het oude Sanderson huis) is Hannah Waddingham, een personage met de naam The Witch.

Froy Gutierrez speelt Mike, Cassie's vriend.

Taylor Paige Henderson speelt een jonge Winnie Sanderson.

Juju Brene speelt een jonge Sarah Sanderson.

Nina Kitchen speelt een jonge Mary Sanderson

Hocus Pocus 2 (2022): Trailers

Tot nu toe heeft Disney een teaser trailer uitgebracht (hieronder), een reactie van de Sanderson Sisters op de teaser (hieronder), en een volledige trailer (bovenaan deze pagina).

Teaser Trailer | Hocus Pocus 2 | Disney+

Trailerreactie | Hocus Pocus 2 | Disney+

Hocus Pocus 2 (2022): Hoe haal je het in?

Het is gemakkelijk - kijk eerst de originele Hocus Pocus voordat je het vervolg bekijkt. Je kunt het nu streamen via Disney+ of Amazon Prime Video.

Geschreven door Maggie Tillman.