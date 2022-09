Disney zinspeelt op Hulu-fusie met Disney+ in VS

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Disney-baas Bob Chapek heeft gesuggereerd dat Hulu en Disney+ in de nabije toekomst zouden kunnen fuseren.

Het bedrijf is naar verluidt in onderhandeling om Comcast uit te kopen en het exclusieve eigendom van Hulu te verwerven, wat dan zou kunnen leiden tot een gecombineerde app in de VS.

-

Deze zou dan overeenkomen met de Disney+ app in het Verenigd Koninkrijk en Europa, die veel van de volwassen Disney-content bevat die momenteel exclusief beschikbaar is op Hulu in de Verenigde Staten.

Pam & Tommy, bijvoorbeeld, is op Hulu in de VS, Disney + in het Verenigd Koninkrijk (als onderdeel van de app's Star sectie).

Natuurlijk kan Disney besluiten om Disney+ in de VS met pensioen te sturen, of voor iets compleet nieuws te gaan: "De consument dicteert in wezen alles," zei Chapek tegen de LA Times tijdens Disney's D23-evenement.

"Zodra we [het belang van Comcast uitkopen], zullen we in staat zijn om dat soort vragen te vermaken over de vraag of we het meer beheren zoals we dat in Europa hebben gedaan, waar er een tegel van zes merken op Disney+ is.

"Of we beheren het als een 'zachte bundel', wat is wat we nu hebben; of we gaan naar meer een 'harde bundel' in de toekomst."

Het staat vast dat er verandering op komst is voor bestaande Hulu-abonnees, aangezien de content van Comcast ongetwijfeld zal verhuizen als de overname door Disney wordt afgerond - waarschijnlijk naar de eigen app-activiteiten, zoals Peacock en SkyShowtime. Het ziet er echter naar uit dat je nog tot 2024 hebt voordat dat gebeurt.

Geschreven door Rik Henderson.