Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Je hebt waarschijnlijk de stortvloed aan aankondigingen van D23 op Twitter gezien. Het was moeilijk om ze te missen. Disney gebruikte zijn halfjaarlijkse expo immers om trailers vrij te geven voor verschillende aankomende projecten in veel van zijn merken en franchises, waaronder Marvel, Star Wars, Indiana Jones, en Avatar. Als je niet de tijd had om ze allemaal te zien, geen nood. Pocket-lint heeft ze hier allemaal op een rijtje gezet, zodat je ervan kunt genieten als je de kans krijgt.

De officiële D23 Expo 2022 wordt omschreven als het ultieme Disney-fan-evenement, omdat Disney er updates geeft over zijn films, shows, games en themaparken. De conventie van dit jaar, die plaatsvond in het Anaheim Convention Center, begon op 9 september en eindigde op 11 september. Het was Disney's eerste D23-conventie sinds 2019. Disney gebruikte de show om zijn 100e verjaardag te vieren (die technisch gezien volgend jaar is) en om verschillende film- en showtrailers vrij te geven.

-

Pocket-lint heeft de film- en showtrailers hieronder opgesplitst, per hun studio of divisie (zoals Marvel). Disney moet nog een paar trailers vrijgeven die het achter gesloten deuren toonde, dus we zijn van plan om deze gids later bij te werken wanneer die beschikbaar worden.

Nope. Er waren verschillende aankondigingen en andere trailers en sneak peeks die achter gesloten deuren werden onthuld. Tot nu toe heeft Disney alleen de trailers vrijgegeven die we hierboven deelden. Maar het zou meer kunnen vrijgeven in de komende weken en maanden.

Een trailer voor de titelloze Indiana Jones 5 film werd getoond tijdens een presentatie van Disney divisie 20th Century Studios op het festival in het Anaheim Convention Center. Helaas is deze nog niet openbaar gemaakt.

Regisseur James Cameron was aanwezig op D23 om Avatar: The Way of Water te bespreken, en het publiek kreeg een 3D-bril om nog nooit eerder vertoonde beelden van de aankomende film te bekijken. Die beelden zijn nog niet vrijgegeven.

Geschreven door Maggie Tillman.