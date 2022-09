Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Fase vijf van het Marvel Cinematic Universe gaat in 2023 van start met verschillende films en een paar nieuwe en terugkerende tv-shows. Een daarvan zal de Secret Invasion miniserie voor Disney+ zijn.

Een trailer werd vrijgegeven tijdens Disney's D23 vieringen in september, die je hierboven kunt zien. Hier is ook alles wat we tot nu toe weten over de show.

Een specifieke releasedatum hebben we nog niet, alleen "2023". Er wordt gedacht dat het eerder zal zijn dan later volgend jaar, dat wel.

Marvel's Secret Invasion TV serie zal exclusief te zien zijn op Disney+. Je zult een abonnee moeten zijn om het te kunnen bekijken.

Er zullen zes afleveringen zijn in de Secret Invasion miniserie.

De tv-serie Secret Invasion, die slechts losjes gebaseerd is op het stripverhaal dat in 2009 in meerdere titels verscheen, zal zich vooral richten op Nick Fury en zijn Skrull-bondgenoot Talos.

Ze proberen een groep andere Skrulls te ontmaskeren die van gedaante kunnen veranderen en hoge posities in regeringen op aarde hebben geïnfiltreerd.

Het superhelden-evenement bevatte zoveel helden in de boeken dat het budget zelfs groter zou zijn dan de laatste twee Avengers-films, dus het thema van paranoia en wantrouwen blijft, maar dan op een meer persoonlijk niveau.

Zoals je kan zien in de trailer bovenaan deze pagina, herneemt Samuel L Jackson zijn rol als Nick Fury, het voormalige hoofd van S.H.I.E.L.D. die terugkeert naar de Aarde na een lange afwezigheid. Ook Cobie Smulders als Maria Hill, Martin Freeman als Everett K Ross en Don Cheadle als James "Rhodey" Rhodes/War Machine hernemen hun MCU-rollen.

Ben Mendelsohn zal opnieuw Skrull agent Talos (uit Captain Marvel) zijn, terwijl Game of Thrones' Emilia Clarke Gloria Warner zal spelen.

Wat niet te kijken, eigenlijk?

De Avengers-films zijn een makkie, net als Captain Marvel, waar je Talos en Fury voor het eerst samen zult zien.

Captain America: Civil War en Black Panther moeten ook op de kijklijst, met Everett K Ross (Freeman) verschijnt in beide. Oh, en het is handig om de eerste drie afleveringen van Agents of S.H.I.E.L.D. te kijken om meer achtergrond over Maria Hill (Smulders) te krijgen.

Kijk ook naar Spider-Man: Far From Home - Hill wordt daarin geïmiteerd door een Skrull (Soren). Het zal je een paar indicaties geven van wat je kunt verwachten van Secret Invasion.

Lees vooral onze gids voor de MCU-films en -shows, die zou moeten helpen: In welke volgorde moet je elke Marvel-film en -televisieprogramma bekijken?

Alle Marvel-films en tv-shows zijn beschikbaar om te streamen op Disney+.

Die is er zeker - je kunt hem bovenaan deze pagina bekijken.

We zullen andere trailers en details posten zodra ze verschijnen.

