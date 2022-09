Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Disney heeft een 10 minuten durende blik achter de schermen van de nieuwe Star Wars TV-serie Andor vrijgegeven, als onderdeel van de Disney+ Day vieringen.

Het bevat ook een lange sneek peak-sequentie uit de show, die zeker onze eetlust opwekt voor de eerste drie afleveringen die op 21 september 2022 verschijnen.

Hier lees je hoe je hem zelf kunt bekijken.

Omdat het deel uitmaakt van Disney+ Day, is de Star Wars: Andor Special Look exclusief beschikbaar op Disney+.

Het wordt gepresenteerd in HD (1080p) met 5.1 surround sound en laat de schrijver/maker Tony Gilroy en hoofdrolspeler Diego Luna (Cassian Andor) aan het woord over de serie en het ontstaan ervan.

Ze onthullen waar de serie zich op zal richten, inclusief de vroege dagen van Cassian's Andor en zijn rekrutering door de Rebellion voorafgaand aan Rogue One. Dan krijg je een lange clip uit de show waarin ook Stellan Skarsgård te zien is als Luthen Rael.

Je hebt een Disney+ abonnement nodig om het te zien, maar als je nog geen lid bent, is er momenteel een geweldige deal waarbij je een maand lang de streaming service krijgt voor slechts $1.99 / £1.99. U kunt dan kiezen of u wilt blijven abonneren of niet.

Je kunt meer te weten komen over Andor in onze handige feature: Andor op Disney+: Releasedatum, plot, cast en details van de Rogue One prequel serie.

Hier is ook de meest actuele trailer...

Geschreven door Rik Henderson.