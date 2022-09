Ontvang Disney+ voor slechts $1.99 / £1.99 als onderdeel van Disney+ Day

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Disney+ Day belooft een goede te worden, met zowel Thor: Love and Thunder als de live-action remake van Pinokkio die vanaf morgen, 8 september 2022, debuteert op de streamingdienst.

De streamingdienst zal ook de nooit eerder vertoonde documentaire achter de schermen, Obi-Wan Kenobi: A Jedi's Return, meezingversies van Frozen en het vervolg toevoegen, terwijl abonnees die Disney-themaparken bezoeken zullen kunnen profiteren van vroege toegang en andere extraatjes.

En als je nog geen abonnee bent of je lidmaatschap hebt laten verlopen, kun je profiteren van een speciale Disney+ Day deal om er zeker van te zijn dat je niets mist.

Nieuwe en terugkerende abonnees kunnen van 8 tot 19 september 2022 een maand Disney+ voor slechts $1,99 krijgen.

Na afloop van de maand met korting wordt het abonnement voortgezet voor de gebruikelijke prijs van £7,99 per maand. Tegen die tijd heb je misschien al genoeg gevonden dat je wilt blijven kijken, zoals alle Star Wars-films en -televisieshows, alle Marvel Studios-series en -films, en nog veel meer.

Bovendien zijn in het VK en Europa vanaf begin oktober de laatste afleveringen van The Walking Dead op Disney+ te zien, terwijl ook tal van andere tv-series en blockbusterfilms beschikbaar zijn.

Geschreven door Rik Henderson.