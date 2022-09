Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De eerste Black Panther-film was opnieuw een grote hit voor Marvel toen deze in 2018 uitkwam met Chadwick Boseman en Letitia Wright in de hoofdrollen, en het vervolg is zeer binnenkort uit.

Wakanda Forever zal een van de laatste delen zijn van Marvel's Phase 4 voor zijn Cinematic Universe, en ziet eruit alsof het een emotionele ervaring zal zijn gezien het overlijden van Chadwick Boseman in 2020. We hebben hier alle details die je nodig hebt over de film, inclusief de trailer en releasedatum.

Na geruime tijd op Marvel's slate te hebben gestaan, staat Wakanda Forever nu eindelijk op het punt van uitkomen. De film komt in de bioscoop op 11 november 2022, en op dit moment zouden we veilig moeten zijn voor last-minute vertragingen, gezien hoe dichtbij die datum is.

Er is tot nu toe slechts één trailer voor Wakanda Forever, maar het is een echt spannende trailer die je hieronder kunt bekijken.

Voor een eerste trailer is hij behoorlijk lang en toont hij glimpsen van een heleboel bekende personages en ook de grootste nieuwkomer - Namor the Sub-Mariner.

Zoals hierboven vermeld, zal Wakanda Forever exclusief in de bioscoop te zien zijn, dus voor minstens een paar maanden zul je naar de bioscoop moeten gaan om het te zien.

Echter, op een gegeven moment (zoals elke Marvel film) zal hij op Disney+ komen, en we zouden gokken dat dit waarschijnlijk ergens begin 2023 zal gebeuren.

Dit betekent dat als je wilt, je zou kunnen wachten tot het op de streamingdienst komt, als een meer betaalbare manier om het te bekijken.

We hebben een officiële versie van welk verhaal Wakanda Forever gaat vertellen, dankzij Marvel's eigen blurb voor de film:

"In Marvel Studios' Black Panther: Wakanda Forever, vechten koningin Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira), en de Dora Milaje (waaronder Florence Kasumba) om hun natie te beschermen tegen interveniërende wereldmachten in de nasleep van de dood van koning T'Challa's.

"Als de Wakandans ernaar streven om hun volgende hoofdstuk te omarmen, moeten de helden zich verenigen met de hulp van Oorlogshond Nakia (Lupita Nyong'o) en Everett Ross (Martin Freeman) en een nieuw pad smeden voor het koninkrijk Wakanda."

Dat lijkt relatief duidelijk, maar omdat het voorafgaand aan de eerste trailer is geschreven, laat het de enorme factor die Namor en zijn zeekoninkrijk Talocan is, buiten beschouwing. Je ziet gevechten tussen Wakandans en Talocanians in de trailer, dus het is duidelijk dat ze op sommige momenten in conflict zullen zijn.

De grote en aanhoudende vraag die fans zal blijven bezighouden tot de film uit is, natuurlijk - wie zal Black Panther zijn in de film? Nu Boseman helaas is overleden, zal het pak duidelijk worden gedragen door iemand nieuw, zoals het einde van de trailer laat zien, maar we weten niet wie.

Het zou kunnen dat Shuri het aanneemt, maar er zijn genoeg andere kandidaten, en misschien moet je gewoon naar een bioscoop gaan om erachter te komen.

Black Panther: Wakanda Forever ziet regisseur Ryan Coogler terugkeren voor nog een film, wat geweldig nieuws zal zijn voor fans van het personage en de setting.

De castinglijst is indrukwekkend als altijd, met een scala aan nieuwe en terugkerende acteurs:

Lupita Nyong'o als Nakia

Letitia Wright als Shuri

Angela Bassett als koningin Ramonda

Danai Gurira als Okoye

Winston Duke als M'Baku

Ayo - Florenca Kasuma

Martin Freeman als Everett K Ross

Dominique Thorne - Riri Williams

Aneka - Michaela Coel

Prins Namor - Tenoch Huerta

Namora - Mabel Cadena

Alex Livinalli als Attuma

De tijd zal leren hoe groot of klein elk van deze rollen zal blijken te zijn, maar de komst van Tenoch Huerta als Namor is zeker een enorme toevoeging in termen van de overlevering van de serie.

Geschreven door Max Freeman-Mills.