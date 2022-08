Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De bedenker en scenarioschrijver van Peaky Blinders is een nieuwe show aan het maken voor Disney+.

De show heet A Thousand Blows en wordt gemaakt door Steven Knight. De hoofdrol is weggelegd voor de uitstekende Stephen Graham (Line of Duty, Boardwalk Empire, The Irishman). Graham zal ook uitvoerend produceren.

Disney zal het wereldwijd uitbrengen op Disney+, behalve in de VS, waar het op Hulu in première zal gaan, en in Latijns-Amerika, waar het op Star+ zal te zien zijn.

"Ik ben erg blij om aan dit project te werken met Stephen en het zeer getalenteerde productieteam en de groep schrijvers," zei Knight.

"Ik hou er altijd van om me te verdiepen in onvertelde geschiedenis, en dit is een verhaal dat het echt verdient om verteld te worden. We herscheppen een verbazingwekkende wereld en vertellen een opmerkelijk waargebeurd verhaal."

A Thousand Blows draait om Hezekiah en Alec, twee vrienden uit Jamaica die verwikkeld raken in de Victoriaanse Londense boksscene. Net als in Knight's Peaky Blinders speelt de criminele onderbuik een belangrijke rol, maar deze keer ligt de nadruk op een volledig vrouwelijke Londense bende - de Forty Elephants.

Graham speelt Sugar Goodson, een "doorgewinterde en gevaarlijke bokser".

Een premièredatum is niet meegedeeld, hoewel Disney+ stelt dat de show een van de 60 lokale producties is die "tegen 2024" worden gemaakt.

Geschreven door Rik Henderson.