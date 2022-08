Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Guardians of the Galaxy's Groot, en vooral baby Groot, veroverde de harten van fans overal ter wereld met één enkele zin "Ik ben Groot".

Nu heeft de kleine boom zijn eigen serie korte filmpjes, en ze zijn net zo klein als het personage zelf.

Er zijn vijf afleveringen in de reeks, elk slechts 3 minuten lang, en ze onderzoeken de groei van Groot terwijl hij zijn eerste stappen uit de pot zet. Hier is alles wat je moet weten.

De korte films spelen zich af na de gebeurtenissen in Guardians of the Galaxy vol. 2, maar voor de tagscène halverwege de aftiteling. En onze kleine boomheld is nog steeds opgesloten in zijn bloempot, althans in het begin.

In de loop van de serie krijgen we verschillende avonturen en ongelukjes te zien terwijl Groot opgroeit.

De korte films zijn geregisseerd door Kirsten Lepore en mede geschreven door Ryan Little. Vin Diesel vertolkt opnieuw zijn rol als Groot en laat opnieuw zien hoeveel emotie kan worden overgebracht door een enkele zin.

We kunnen ook uitkijken naar cameo's van Bradley Cooper's Rocket Racoon, evenals Guardian of the Galaxy regisseur, James Gunn, die een horloge inspreekt.

Ja! In feite is I Am Groot exclusief voor het Disney+ platform, dus je hebt een abonnement nodig als je de shorts wilt bekijken. De afleveringen gingen in première op het platform op 10 augustus 2022.

Disney+-abonnementen beginnen bij $ 7,99 per maand in de VS en £ 7,99 in het Verenigd Koninkrijk.

Interessant is dat de I Am Groot-shorts afzonderlijk worden vermeld in de Disney+-app, waardoor ze eerder als op zichzelf staande films lijken dan als een serie.

Dit maakt het een beetje lastig om erachter te komen welke je eerst moet kijken, maar vrees niet, we hebben de juiste volgorde hieronder op een rijtje gezet:

Groot's Eerste Stappen De Kleine Kerel Groot's Achtervolging Groot neemt een bad Magnum Opus

Ja. Je kan de officiële I Am Groot trailer hieronder bekijken.

Als je de Guardians of the Galaxy-films nog niet hebt gezien, dan heb je wat gemist. Of misschien wil je gewoon je geheugen even opfrissen. Hoe dan ook, beide films zijn beschikbaar om te streamen op Disney+. Je kunt ze ook digitaal huren of kopen op Amazon.

Geschreven door Luke Baker.