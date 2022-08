Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Disney heeft meer details bekendgemaakt over zijn advertentie-ondersteund plan, inclusief hoeveel het kost en wanneer het beschikbaar zal zijn. Interessant is dat Disney+ niet goedkoper wordt voor bestaande abonnees.

Als je hoopte op een nog goedkopere versie van Disney+ met advertenties die ver onder de $8 kosten, dat gaat niet gebeuren. Vanaf 8 december 2022 zal je Disney+ met advertenties kunnen bekijken voor $7,99 per maand. Dat is de huidige kostprijs van het oorspronkelijke advertentievrije plan. Op de dag dat het plan met advertenties wordt gelanceerd, zal Disney zonder advertenties in de VS stijgen naar $10,99 per maand. Dit nieuws zou niet als een verrassing moeten komen, aangezien Disney investeerders al maanden vertelt dat er advertenties zouden komen voor zijn vlaggenschip streamingdienst, en het heeft nooit een besparing beloofd.

Niettemin, wanneer het Disney+ advertentieplan later dit jaar wordt gelanceerd, zal het een "lagere advertentiebelasting en -frequentie hebben om een geweldige ervaring voor kijkers te garanderen", zei Disney CEO Bob Chapek tijdens de derde-kwartaal earnings call van het bedrijf. Naar verluidt is Disney van plan de reclameblokken te beperken tot vier minuten per uur. Het bedrijf bevestigde woensdag tijdens zijn telefoongesprek ook dat er geen advertenties zullen worden getoond op kinderprofielen.

Disney verwacht het advertentieplan in 2023 internationaal uit te breiden. Je zult het alleen op maandbasis kunnen krijgen. (Ook gaat het jaarabonnement voor Disney+ zonder advertenties met $30 omhoog naar $109 per jaar).

Voor meer over de nieuwe prijs van Disney+, inclusief hoeveel het nu kost wanneer het samen met Hulu en ESPN+ wordt gebundeld, zie onze gids:

Geschreven door Maggie Tillman.