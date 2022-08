Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Disney heeft aangekondigd dat het de prijs van een Disney+ abonnement later dit jaar zal verhogen. Het introduceert ook verhogingen voor Hulu, Hulu met Live TV en ESPN+, en het rolt nieuwe abonnementsbundelopties uit voor al zijn videostreamingdiensten. Hier is alles wat je moet weten over de nieuwe prijswijzigingen, inclusief hoeveel alles kost en wanneer de hogere tarieven beginnen.

Disney+ prijsverhoging gaat in: 8 december 2022

Disney verhoogt de prijzen voor Disney+ in de VS vanaf 8 december 2022.

Disney+ nieuwe prijs: $10,99 per maand (vanaf 8 december 2022)

In de VS zal een Disney+ abonnement $10,99 per maand gaan kosten, een stijging van $7,99 per maand.

Disney+met advertenties prijs: $7,99 per maand (vanaf 8 december 2022)

Disney zal later dit jaar de prijsopties voor Disney+ verder herstructureren, door een advertentie-ondersteund plan te introduceren in de VS. Het zal 7,99 dollar per maand kosten wanneer het op 8 december 2022 van start gaat.

Prijs Hulu met advertenties: $7,99 (vanaf 10 oktober 2022)

$7,99 (vanaf 10 oktober 2022) Hulu zonder advertenties prijs: $12,99 (vanaf 10 oktober 2022)

advertenties prijs: $12,99 (vanaf 10 oktober 2022) PrijsESPN+: $9 ,99 per maand (vanaf 23 augustus 2022)

Ja. Vanaf 10 oktober 2022 zal Disney de prijs van zijn Hulu-abonnement in de VS verhogen. Het advertentievrije plan gaat van $12,99 per maand naar $14,99, terwijl de advertentie-ondersteunde versie met $1 stijgt naar $7,99 per maand. En op 23 augustus 2022 zal, zoals eerder aangekondigd, ESPN+ in prijs stijgen van $6,99 per maand naar $9,99 per maand.

In de VS zal Disney bundels aanbieden van Disney+, Hulu, en ESPN+ - met of zonder advertenties. Ze variëren van $10 per maand tot $20 per maand.

Disney+, Hulu, en ESPN+ allemaal zonder advertenties: $19,99 per maand

$19,99 per maand Disney+ zonder advertenties en Hulu en ESPN+ met advertenties: $14,99 per maand (prijs alleen voor bestaande klanten)

$14,99 per maand (prijs alleen voor bestaande klanten) Disney+, Hulu en ESPN+ met advertenties: $12,99 per maand

advertenties: $12,99 per maand Disney+ en Hulu met advertenties: $9 ,99 per maand

Disney komt ook met nieuwe Amerikaanse prijzen voor zijn Hulu met live-tv-bundels, variërend van $ 70 tot $ 83 per maand.

Hulu met live TV en Disney+, Hulu, en ESPN+ met advertenties: $69,99 per maand

$69,99 per maand Hulu met live-tv en Disney+ zonder advertenties: $ 74 ,99 per maand (prijs alleen voor bestaande klanten)

,99 per maand (prijs alleen voor bestaande klanten) Hulu met live-tv, Disney+ en Hulu zonder reclame: 82,99 dollar per maand

