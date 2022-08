Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De astronaut Buzz Lightyear debuteerde bijna 27 jaar geleden in het originele Toy Story, en nu speelt hij de hoofdrol in zijn eigen lange speelfilm genaamd Lightyear. Maar het gaat niet over het actiefiguurtje. In plaats daarvan is het een spin-off over het verhaal dat de inspiratie vormde voor een van Andy's favoriete speelgoed. Hier is waar je Lightyear nu online kunt streamen, ook of hij op Disney+ is, plus alles wat je verder nog moet weten over de nieuwe Pixar-film.

Lightyear is een animatiefilm geproduceerd door Walt Disney Pictures en Pixar Animation Studios. De hoofdrol is weggelegd voor de legendarische ruimtewachter Buzz Lightyear - het echte personage, niet het door Tim Allen ingesproken speelgoed uit de originele klassieker uit 1995. In het begin van de spin-off zijn Buzz en zijn Star Command vrienden gestrand op een buitenaardse planeet 4,2 miljoen lichtjaar van de aarde. Na enkele jaren en mislukte pogingen om hypersnelheid te bereiken, rekruteert Buzz Izzy, Mo, Darby, en een robot metgezel genaamd Sox om zijn moeilijkste missie tot nu toe aan te pakken: Versla de vijandelijke keizer Zurg en ga op tijdreis om een weg naar huis te vinden.

Chris Evans is de stem van Buzz in Lightyear. Ondertussen is Keke Palmer Izzy Hawthorne, Taika Waititi is de stem van Mo, en Peter Sohn is de stem van Buzz' robotkat Sox.

Lightyear ging op 8 juni 2022 in première in het El Capitan Theatre in Los Angeles. Hij kreeg een bioscooprelease in de VS en het VK op vrijdag 17 juni 2022.

Helaas werd de spin-off verboden in de bioscopen in de Verenigde Arabische Emiraten vanwege de aanwezigheid van een relatie van hetzelfde geslacht tussen een ruimtewachter genaamd Alisha (ingesproken door Uzo Aduba) en haar partner.

Ja. Je kunt Lightyear nu in IMAX Enhanced streamen met een Disney+ abonnement. De film is op 3 augustus 2022 in première gegaan op het streamingplatform. Abonnementen beginnen bij $7,99 per maand in de VS en £7,99 in het Verenigd Koninkrijk.

Bekijk hem nu: Stream Lightyear (2022) op Amazon Prime Video

Ja. Lightyear is beschikbaar om te streamen op Amazon Prime Video in UHD. In de VS kun je hem voor $19,99 kopen.

Nee. Lightyear is nog niet verkrijgbaar op Blu-ray of dvd.

Ja. U kunt de nieuwste trailer van Lightyear bovenaan deze pagina bekijken. Hieronder vind je een oudere trailer.

Aangezien Lightyear gebaseerd is op het verhaal achter het speelgoed Buzz uit Toy Story, is het misschien een goed idee om de Pixar-franchise nog eens te bekijken. Alle vier de Toy Story-films zijn te streamen op Disney+. Je kunt ze ook digitaal huren of kopen op Amazon.

Je zou ook Pocket-lint's aanbevolen Pixar film volgorde moeten bekijken. We vertellen je precies waar Lightyear zit in de volledige Pixar theorie tijdlijn (en in de Toy Story tijdlijn). In principe is Lightyear een sci-fi film die Andy zou hebben gezien vóór de gebeurtenissen van Toy Story. Toen hij Lightyear zag, wilde hij waarschijnlijk de Buzz Lightyear actiefiguur. En daarom is Lightyear geplaatst vóór de eigenlijke Toy Story films in het Pixar universum.

Geschreven door Maggie Tillman.