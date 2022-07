Wie zal de Pinokkio oorlog winnen, Netflix of Disney+?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Disney+ en Netflix gaan het dit jaar uitvechten op wat een van de hevigste strijdtonelen tot nu toe zal worden. Ja, ze zullen binnenkort verwikkeld zijn in wat de "Pinokkio oorlogen" wordt genoemd.

Nou, zo noemen we het toch.

Beide streamingdiensten zullen opmerkelijk genoeg in de komende maanden een Pinokkio-film uitbrengen - Disney+ in september, Netflix volgt in december.

De ene is een live action remake van Disney's tekenfilmklassieker, geregisseerd door Robert Zemeckis (Back to the Future, Forrest Gump, The Polar Express); de andere een donkerdere, geanimeerde speelfilm gebaseerd op het originele verhaal en geregisseerd door Guillermo del Toro (Hellboy, Pan's Labyrinth, The Shape of Water).

We hebben nu teaser trailers voor beide films en beide zien er goed uit. Maar wil je echt twee Pinokkio-films in korte tijd bekijken? En zo niet, welke is dan de beste keuze?

Hier zijn onze gedachten.

Beschikbaar: Netflix

Netflix Verschijningsdatum: december 2022

Co-regie met animator Mark Gustafson, del Toro's Pinocchio zal eerst in de bioscopen verschijnen in november, dan volgen op Netflix op tijd voor de feestdagen.

De animatiestijl doet erg denken aan Tim Burton's The Nightmare Before Christmas en Corpse Bride - met een donkerdere toon dan Disney's remake hieronder. Ewan McGregor speelt de rol van Sebastian J. Cricket en ook Cate Blanchett, Tilda Swinton, John Turturro en Christoph Waltz staan op de indrukwekkende castlijst.

Het verhaal volgt het oorspronkelijke verhaal van Carlo Collodi op de voet en, we zullen eerlijk zijn, dit zal niet echt de versie zijn om aan kleine kinderen te tonen op kerstochtend. Gezien hoe consistent del Toro's productie doorgaans is, verwachten we echter dat dit een knappe versie zal zijn voor oudere kinderen en volwassenen.

Beschikbaar: Disney+

Disney+ Verschijningsdatum: 8 september 2022

Wie houdt er niet van Disney's tekenfilm Pinocchio? Sterker nog, het roept de vraag op waarom het huis van de muis überhaupt heeft besloten om er een remake van te maken als live action film. Het origineel uit 1940 staat nog steeds overeind.

Maar als iemand de mix van live action en geanimeerde special effects kan maken die nodig is om Pinocchio tot leven te brengen (zowel letterlijk als figuurlijk), dan is het Robert Zemeckis wel. En zijn vaste medewerker, Tom Hanks, lijkt perfect geschikt om Geppetto te spelen.

Andere sterren in de hoofdrol zijn Joseph Gordon-Levitt als Jiminy Cricket, terwijl Luke Evans (Furious 7) de koetsier is.

Simpel gezegd, dit wordt de Pinokkio-film voor de hele familie dit jaar. Wel, het origineel niet meegerekend, dat wel.

Kortom, beide hebben hun verdiensten en, van wat we tot nu toe hebben gezien, zijn ze gericht op verschillende doelgroepen. Plus, aangezien beide beschikbaar zullen zijn als onderdeel van een streaming service abonnement zonder extra kosten, zijn er geen verplichtingen aan verbonden. Ahem.

Geschreven door Rik Henderson.