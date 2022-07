Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Daredevil fans werden dit weekend getrakteerd op het nieuws waar ze op hebben gewacht. Tijdens het Marvel Studios panel op San Diego Comic-Con, bevestigde Kevin Feige dat de man zonder angst inderdaad zal terugkeren op het kleine scherm, en dat de nieuwe show voor Disney+ de titel Daredevil zal dragen: Born Again.

De kenners zullen onmiddellijk kippenvel gekregen hebben, want dat is de naam van misschien wel de beste verhaallijn in de geschiedenis van de strip.

Geschreven door meervoudig prijswinnaar Frank Miller en getekend door David Mazzucchelli, liep het van Daredevil nummers 227 tot 231 in 1986 en herdefinieerde het personage, net zoals Miller's The Dark Returns dat deed voor Batman.

Het begint met Karen Page, secretaresse bij Murdock en Nelson's advocatenkantoor, die de geheime identiteit van haar ex-vriend verkoopt aan Wilson Fisk (Kingpin) voor een drug fix en de dingen worden vanaf daar nog somberder.

Fisk begint dan Murdock's persoonlijke leven te verwoesten, in de hoop Daredevil in het proces te vernietigen. We zullen niet verder uitweiden, want we raden je aan om een exemplaar van de verzamelde editie te pakken te krijgen om er zelf achter te komen, want het is vandaag de dag nog steeds een buitengewoon goed boek. Naast de trade paperback is het ook beschikbaar op Kindle en Comixology om te lezen op een mobiel of tablet-apparaat.

squirrel_widget_12854211

We hebben echter wel een vraag - hoeveel van de gelijknamige tv-serie zal worden aangepast van deze specifieke stroyline?

Om te beginnen, veel van de bestaande Daredevil-serie die oorspronkelijk voor Netflix werd gemaakt, haalde al inspiratie uit Born Again. Ook gaan we ervan uit dat de Disney+ serie een lagere leeftijdsclassificatie zal hebben dan de legacy serie, dus we weten niet zeker hoe donker het huis van de muis het zou toestaan om het te zijn.

Toch zijn er enkele thema's die we zeker nog kunnen uitdiepen en, gezien Charlie Cox en Vincent D'Onofrio hun rollen zullen hernemen als respectievelijk Matt Murdock/Daredevil en Wilson Fisk/Kingpin, zou dit een geweldige manier zijn om hun officiële MCU run op de meest gewelddadige en spectaculaire manier af te trappen.

Daredevil: Born Again zal een 18-delige tv-serie worden gemaakt door Marvel Studios voor Disney+. Het zal beginnen in de lente van 2024.

Geschreven door Rik Henderson.