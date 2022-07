Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Disney heeft eindelijk Deadpool 1 en 2, plus Logan toegevoegd aan Disney+ in de VS, met de drie uitbreidende zijn collectie van legacy Marvel films.

De drie films zijn een uitbreiding van de collectie Marvel-films uit het verleden. Ze betekenen ook een verandering van toon voor de dienst in de VS, omdat ze bij de release de rating R kregen en dus buiten de oorspronkelijke gezinsvriendelijke opdracht van het platform vallen. We raden je daarom aan om je ouderlijk toezicht te controleren, vooral voor profielen van jongere kijkers.

We hebben een gids over hoe je ouderlijk toezicht instelt op Disney+ die je kunt bekijken.

Het trio films staat al een tijdje op de Britse en Europese versies van Disney+, en worden gepresenteerd in 4K HDR / Dolby Vision en met Dolby Atmos-audio. Ze zijn door Disney beoordeeld als 16+.

De twee Deadpool-films zijn een geweldige knaller, met Ryan Reynolds op zijn allerbest. En Logan is een prachtige, bijna-toekomstige kijk op het karakter Wolverine. Het is losjes gebaseerd op het Old Man Logan stripboek van Mark Millar en Steve McNiven, maar wijkt af van de gekkere plotpunten.

Disney blijft van Disney+ de one-stop shop maken voor alle Marvel tv-shows en films, met nu ook een gezond aantal Spider-Man en X-Men films beschikbaar. Het wordt gedeeltelijk geholpen door de overname van Fox in 2019, waardoor het de controle kreeg over een aantal van de Marvel-eigenschappen die eerder in licentie waren gegeven aan de toenmalige studio van derden.

Geschreven door Rik Henderson.