(Pocket-lint) - ESPN verhoogt de prijs van zijn streamingdienst ESPN+ van 6,99 dollar per maand naar 9,99 dollar per maand. Dat is ongeveer een verhoging van 43 procent.

De nieuwe prijs gaat in op 23 augustus, aldus Sports Business Journal. Het jaarplan gaat ook omhoog van 69,99 dollar naar 99,99 dollar. Als je ESPN+ krijgt als onderdeel van de Disney+ bundel met ESPN+, Disney+, en advertentie-ondersteunde Hulu voor $13,99 per maand, dan blijft die prijs staan. Hetzelfde geldt voor de bundel die ESPN+, Disney+ en Hulu zonder advertenties omvat voor $19,99 per maand.

Pocket-lint kon de nieuwe prijsstelling op de website en supportpagina's van de dienst echter niet bevestigen. Naar verluidt, suggereert een verklaring van een Disney woordvoerder dat abonnees volgende week op de hoogte zullen worden gebracht.

Houd in gedachten dat ESPN+ zijn prijzen vorig jaar twee keer heeft verhoogd. De dienst beweert duizenden exclusieve live-evenementen, originele studioshows en series aan te bieden die niet op de ESPN-netwerken te zien zijn. Via ESPN+ kunnen abonnees ook UFC PPV-evenementen en on-demand content kopen, waaronder de volledige 30 For 30-bibliotheek, geselecteerde ESPN-films, herhalingen van wedstrijden en meer.

Voor meer informatie over hoe ESPN+ werkt, zie Pocket-lint's gids.

