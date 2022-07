Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een Alien TV serie is in ontwikkeling. Sterker nog, het kunnen er twee zijn.

Er wordt beweerd dat zowel Fargo showrunner Noah Hawley als originele schepper Ridley Scott werken aan een aparte serie gebaseerd op de Alien franchise.

Hier is alles wat we tot nu toe over hen weten.

Tot voor kort was de enige Alien tv-serie waarvan werd gezegd dat hij in productie was, geschreven en geproduceerd door Noah Hawley, de maker van de Fargo tv-show.

Het zal gebaseerd zijn op een bijna-toekomstige aarde, legde hij uit aan Vanity Fair in juli 2021: "Het is een verhaal dat zich afspeelt op aarde... De buitenaardse verhalen zijn altijd gevangen... Gevangen in een gevangenis, gevangen in een ruimteschip.

"Ik dacht dat het interessant zou zijn om het een beetje open te stellen, zodat de inzet van 'Wat gebeurt er als je het niet kunt bevatten?' directer is."

Hawley onthulde ook dat er thema's van klasse en gelijkheid zullen zijn, met de aliens die slachtoffers van de hogere klasse, bedrijven aanvallen, terwijl mariniers van de lagere klasse degenen zijn die worden gestuurd om het op te lossen.

Op het internet is enige weerstand gerezen tegen het concept, met fans die klagen dat het te ver afwijkt van de originele Alien films. Zij zouden liever een meer traditionele Alien serie zien die zich afspeelt in de ruimte.

De show wordt gemaakt voor de zender FX in de Verenigde Staten, waarvan het hoofd, John Landgraf, in februari 2022 beweerde dat er tot nu toe vijf scripts zijn geschreven.

De opnames waren oorspronkelijk gepland voor dit jaar (2022) voor een release in 2023.

Een recenter rapport, gepubliceerd door Giant Freakin Robot, beweert dat de oorspronkelijke regisseur van Alien, Ridley Scott, heeft besloten om ook zijn eigen Alien tv-serie te maken - dit keer voor Hulu.

We zullen eerlijk zijn, dit klinkt een beetje vergezocht, vooral omdat zowel Hulu als FX eigendom zijn van Disney en het lijkt onwaarschijnlijk dat de corporatie twee rivaliserende shows zou willen maken onder dezelfde overkoepelende paraplu, maar hey het is niet helemaal ondenkbaar.

Bovendien zou de Scott-versie zich afspelen in de ruimte - wat beter zal worden ontvangen door de fans die zich zorgen maken over Hawley's visie.

Naar verluidt schrijft en regisseert Ridley Scott ook zelf "vele afleveringen" van de extra serie, wat de fanbase ook enthousiast zal maken.

Misschien wordt deze extra serie ontworpen om na het FX equivalent te komen, en er zelfs op aan te sluiten? Of misschien wil Disney een Alien / Predator filmisch universum, zoals het heeft met Marvel en Star Wars? Dat zou zeker logischer zijn.

De bevestigde Alien TV serie (Hawley's) zal worden uitgezonden op FX in de VS. Dat zal het waarschijnlijk op Disney+ in het Verenigd Koninkrijk zetten, gezien andere shows van FX-kanalen debuteren op het streamingplatform onder zijn Star-banner.

De geruchtmakende tweede Alien tv-serie is naar verluidt gepland voor Hulu, waardoor het ook op de radar van Disney+ buiten de VS komt te staan.

Onlangs werd beweerd dat de FX Alien tv-serie ergens in 2023 beschikbaar zal zijn.

Echter, gezien het feit dat de volledige productie nog moet beginnen en de hoeveelheid effectwerk die het ongetwijfeld zal vergen, vermoeden we dat dit wel eens zou kunnen verschuiven naar 2024.

Er zijn nog geen geruchten over een mogelijke releasedatum voor Scott's eigen Alien TV-serie (als die er komt).

Terwijl je wacht op een van de Alien tv-series is er nog een hele wereld aan Alien films om van te genieten. Je moet ook de Predator-franchise inhalen, want er zijn goede aanwijzingen dat ze in de toekomst nog meer met elkaar verweven zullen raken.

We hebben een geweldige feature over de Alien / Predator films die je eetlust zeker zal opwekken: Wat is de beste volgorde om de Alien Universe films te bekijken? Hoe past Predator in het plaatje?

Geschreven door Rik Henderson.