Nu Tron 40 wordt, hier is hoe je het Tron universum kan inhalen

(Pocket-lint) - Tron viert zijn 40e verjaardag nadat het op 9 juli 1982 voor het eerst werd uitgebracht in de VS. Tron heeft een cultstatus verworven omdat het een van de eerste films was waarin uitgebreid gebruik werd gemaakt van CGI - computergegenereerde beelden - en waarin de wereld van de computer werd verkend die voor veel mensen nog nieuw was.

Dat beeldmateriaal werd cultureel iconisch en presenteerde een wereld die nog niet eerder echt was verbeeld. In plaats van de buitenaardse werelden die zo gebruikelijk zijn in de hedendaagse sciencefiction, was dit een wereld van volledig kunstmatige constructies.

Het is een wereld die relevanter is dan ooit nu we met uitdrukkingen als"metaverse" rondstrooien, maar die ook de deur opende voor anderen om te volgen, van The Lawnmower Man (1992) via The Matrix (1999) tot Ready Player One (2018).

Het was echt Tron dat het startschot gaf voor dit filmgenre dat nu gemeengoed is, hoewel we het zien in sciencefictionliteratuur die voorafgaat aan de release ervan, bijvoorbeeld via de empathiedoos in Philip K. Dick's baanbrekende Do Androids Dream of Electric Sheep (1968), de inspiratie voor Blade Runner - ook uitgebracht in 1982.

Naast de manifestatie van een virtuele wereld speelt Tron in op een paranoia die in sciencefiction herhaaldelijk wordt verkend - de angst dat de machines de macht overnemen.

Tron is niet alleen in zijn universum: om deze synthetische wereld te vieren en te verkennen, zijn hier de Tron-films en de volgorde waarin je ze kunt bekijken. Je kunt het grootste deel van Tron vinden op Disney+.

In Tron, gemaakt door Steven Lisberger, maken we kennis met Kevin Flynn (Jeff Bridges), een voormalige werknemer van ENCOM die probeert terug te hacken in het mainframe van ENCOM, en ontdekt dat ENCOM's Master Control Program probeert over te nemen. Flynn probeert Tron in te zetten - een programma dat door zijn vriend Alan Bradley (Bruce Boxleitner) is ontworpen om het systeem te beschermen - en wordt gedigitaliseerd door een experimentele laser, waardoor hij in de virtuele wereld van het mainframe terechtkomt.

In Legacy, een vervolg op de film uit 1982, ontdekt Flynns zoon Sam (Garrett Hedlund) een verborgen kelder in Flynns oude speelhal met een laser, die Sam digitaliseert en naar de Grid stuurt, een virtuele wereld die door Flynn is gecreëerd. Sam neemt deel aan verschillende spelletjes en ontdekt uiteindelijk zijn vermiste vader die gevangen zit in de Grid en neemt het op tegen Clu. De soundtrack van deze film werd verzorgd door Daft Punk.

The Next Day is een korte film die direct na Legacy begint, maar in de vorm van gemonteerde journaals over de Flynn Lives-beweging en een deel van de geschiedenis tussen de eerste twee films. Alan Bradley en Roy Kleinberg (Dan Stor) spelen er in mee.

De tekenfilm Tron Uprising draait om Beck, die de revolutie in de Grid leidt, en Clu, de schurk van Tron Legacy. Hoewel dit na Legacy komt, gebeuren de gebeurtenissen in de Grid in de tussenliggende periode tussen de twee films. Het is een tv-serie, met 19 afleveringen.

