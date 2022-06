Wu-Tang: An American Saga seizoen 3: Dit is wat we tot nu toe weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Wu-Tang is misschien iets voor kinderen, maar het verhaal over de opkomst van de groep is wel degelijk een zaak voor volwassenen.

In 2019 werd in de eerste serie van Wu-Tang: An American Saga werd de ontstaansgeschiedenis van de wereldberoemde rapgroep vereeuwigd op tv.

Sindsdien heeft de show de harten en geesten van de kijkers veroverd, met een kijkcijferscore van 95 procent op Rotten Tomatoes en een stormloop op een tweede seizoen op Hulu in 2021.

Wat is er aan de hand met de Wu-Tang: An American Saga? Komt er waarschijnlijk een derde seizoen? En wat moet je nog meer weten over de heldendaden van de groep in Staten Island in New York City? Wij hebben de details die je moet weten.

Wu-Tang: An American Saga is een tv-drama gemaakt met de hulp van de RZA - de leider en het stichtende lid van de Wu-Tang Clan. De show is losjes gebaseerd op de vorming van de iconische rapgroep en brengt de capriolen van de leden in hun thuisstad Staten Island in kaart.

Wu-Tang: An American Saga volgt een jonge RZA aan het eind van de jaren tachtig terwijl hij zijn passie voor muziek begint te vinden. We volgen Bobby Diggs (aka Prince Rakeem (en later de RZA)) terwijl hij succes en falen ontdekt op zijn weg naar grootheid.

Wu-Tang: An American Saga werd gecreëerd door co-uitvoerende producenten RZA en Alex Tse, dus zoals je je kunt voorstellen zit er een kern van waarheid in het verhaal, al is het niet zonder een beetje artistieke vrijheid. De show is naar verluidt een werk van historische fictie, maar gebaseerd op ware gebeurtenissen.

De RZA zelf zei het het beste:

"Je kan niet elk moment nemen en het uitleggen. Je hebt de momenten gecondenseerd. Het is als geconcentreerd druivensap... je leert meer, je bent in staat om de balans te vinden tussen wat realiteit is en wat niet."

Desalniettemin brengt de show het interessante verhaal in kaart van de opkomst van misschien wel de meest invloedrijke groep in de hip-hop. Een groep die werd opgericht op basis van "Oosterse filosofie uit kungfu-films, de leer van de Five-Percent Nation die werd opgepikt in de straten van New York, en stripboeken".

Wu-Tang: An American Saga speelt zich af in het begin van de jaren 90. Het speelt zich af in New York City op het hoogtepunt van de crackcocaïne-epidemie.

De serie volgt Bobby Diggs terwijl hij met muziek een uitweg probeert te zoeken uit de ontberingen en de drugs. De groep vrienden wordt verscheurd tussen misdaad en muziek terwijl ze proberen te overleven.

Tijdens het eerste seizoen zien we verschillende gebeurtenissen uit de geschiedenis van de groep, waaronder RZA's eerste uitstapje in rap als soloartiest onder de naam Prince Rakeem. Gedurende die tijd werkt hij aan een single Ooh I Love You Rakeem die vervolgens in de problemen komt voordat hij wordt gedropt bij het label.

Deze delen van het verhaal zijn zeker gebaseerd op de realiteit en zelfs de problemen met Tommy Boy die er niet in slaagt de rechten op de originele sample te krijgen zijn gebaseerd op echte gebeurtenissen.

Hoewel de belangrijkste focus van Wu-Tang: An American Saga draait het om Bobby Diggs, maar veel van de andere kernleden van de Wu-Tang Clan spelen ook een belangrijke rol in het verhaal.

De huidige hoofdcast bestaat uit:

Ashton Sanders als Bobby Diggs aka The RZA

Johnell Xavier Young als Gary Grice aka The GZA

Siddiq Saunderson als Dennis Coles aka Ghostface Killah

Shameik Moore als Corey Woods aka Raekwon

David "Dave East" Brewster als Clifford Smith aka Method Man

JaQwan J. Kelly als Jamel Irief aka Masta Killa

Julian Elijah Martinez als Mitchell "Divine" Diggs

Marcus Callender als Oliver "Power" Grant

Joey Bada$$ als Jason Hunter aka Inspectah Deck

Caleb Castille als Darryl "Chino" Hill aka Cappadonna

Jake Hoffman als Steve Rifkind

Damani Sease als Lamont Jody Hawkins aka U-God (seizoen 2)

Fans van de rapgroep die het eerste seizoen van Wu-Tang: An American Saga hebben gezien dat één lid van de groep, U-God, vreemd genoeg afwezig is in de show. Lamont Jody Hawkins aka U-God was een van de originele leden van de Wu-Tang Clan sinds de oorspronkelijke formatie en staat bekend om zijn gruwelijke ritmische flow.

Begin 1992 werd U-God veroordeeld voor vuurwapen- en drugsbezit waardoor hij de opnamesessies voor het originele album (Enter the Wu-Tang (36 Chambers)) miste. Sommigen denken misschien dat dit de reden is waarom hij niet optrad in het eerste seizoen.

Toen de RZA ernaar gevraagd werd, maakte hij duidelijk dat U-God altijd deel zou uitmaken van de serie. Hij had zelfs al advies gegeven over de show en zou in seizoen twee te zien zijn.

Wu-Tang: An American Saga had een eerste seizoen van 10 afleveringen dat beschikbaar was op Hulu en nu te zien is op Disney+.

Het tweede seizoen van de show begon in september 2021 en werd uitgezonden op Hulu. Dit volgende uitstapje voor de Wu-Tang Clan draait om het maken van het debuutalbum, "Enter the Wu-Tang (36 Chambers" en alles wat daarbij kwam kijken.

Fans van de serie genoten met volle teugen van de eerste paar seizoenen en wilden weten of er een derde seizoen zou komen. Het goede nieuws is dat het derde seizoen is bevestigd door Hulu.

Kunnen we een SUUUUU krijgen voor seizoen 3? #WuTangOnHulu pic.twitter.com/3DTaO6tJeq- Wu-Tang: An American Saga (@WuTangOnHulu) 4 november 2021

Het slechte nieuws is dat het de laatste serie is.

Er is nog geen officieel bericht over wanneer het derde en laatste seizoen zal worden uitgezonden. Hoewel het naar verwachting rond september 2022 zal gebeuren als het vorige releaseschema iets om door te gaan is.

Als je uit de VS komt dan kan je de eerste twee seizoenen van Wu-Tang: An American Saga streamen op Hulu.

Ben je buiten de Verenigde Staten, dan kun je het eerste seizoen van Wu-Tang: An American Saga op Disney+ bekijken, maar het tweede nog niet. Er zijn geruchten dat seizoen 2 tegen eind 2022 op Disney+ zal verschijnen, maar dat is nog niet officieel bevestigd.

Seizoen drie heeft nog geen uitzenddatum, maar we zullen dit artikel updaten als we meer weten.

Geschreven door Adrian Willings.