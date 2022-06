Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Obi-Wan Kenobi miniserie eindigde met een uitstekende finale op Disney+ op woensdag 22 juni 2022. Het beantwoordde veel vragen, waaronder belangrijke elementen die aansluiten bij Star Wars: A New Hope, maar liet één grote vraag onbeantwoord: komt er een tweede serie?

Hier kijken we naar de mogelijkheid van een Obi-Wan Kenobi seizoen 2 en geven onze eigen gedachten over wat het zou kunnen inhouden.

We waarschuwen je, er zijn veel spoilers voor seizoen 1, dus we raden je aan om eerst alle zes afleveringen op Disney+ te bekijken voordat je verder leest, als je dat nog niet gedaan hebt.

Helaas zijn er op dit moment geen plannen voor een tweede seizoen van Obi-Wan Kenobi. Echter, zeg nooit nooit.

Zeker, sommige van de castleden en de regisseur hebben de deur open gelaten voor toekomstige verhalen met de ouder wordende Jedi in de hoofdrol.

Bijvoorbeeld, Obi-Wan zelf, Ewan McGregor, is er voor in: "Ik hoop echt dat we er nog een doen," zei hij in een interview met GQ voordat de finale werd uitgezonden.

En hoewel regisseur Deborah Chow de serie als eenmalig beschouwt, heeft ze de deur opengezet voor een terugkeer op een dag: "Voor deze serie hebben we het echt opgevat als een beperkte serie. Het is echt één groot verhaal met een begin, midden en einde," vertelde ze Entertainment Tonight, voordat ze eraan toevoegde: "Ik denk, weet je, als het door zou gaan, zou het alleen zijn als er een echte reden was voor nog een serie."

Uitvoerend producent, Kathleen Kennedy, vervolgde het gesprek in hetzelfde thema: "Ik denk dat als er een enorme betrokkenheid is en mensen echt meer Obi-Wan willen, we dat zeker in overweging zullen nemen," zei ze in hetzelfde interview.

Natuurlijk, gezien dit slechts het begin van het gesprek is, kan het nog jaren duren voordat we een nieuw seizoen te zien krijgen, als het al gebeurt. In ieder geval krijgen we in de nabije toekomst Star Wars: Andor and The Madalorian seizoen 3.

Er zijn nog wat gaten te vullen tussen het einde van Obi-Wan seizoen 1 en Star Wars: Episode IV - A New Hope.

Om te beginnen, wat is er met Kenobi gebeurd dat hem zo wit en grijs heeft gemaakt in slechts 10 jaar?

En misschien verklaart het ook waarom hij alleen zijn voornaam veranderde (in Ben) en niet zijn achternaam, maar nog steeds niet gevonden werd door het Rijk? Dat gezegd zijnde, misschien verklaart het ook waarom Luke zijn vaders achternaam behoudt en "verborgen" is op Anakin's thuisplaneet.

Om eerlijk te zijn, de finale van de Obi-Wan Kenobi serie maakt eindelijk een einde aan een van de grootste plotgaten, waarbij Leia's boodschap in A New Hope suggereert dat ze de Jedi nooit heeft ontmoet, ook al ging ze minder dan een decennium geleden met hem op avontuur in het heelal. Haar is verteld dat ze niet mag zeggen dat ze hem ontmoet heeft, en dus is het bericht in R2-D2 opzettelijk dubbelzinnig voor het geval het onderschept wordt.

Dat verklaart niet waarom Obi-Wan/Ben zich niets herinnert van R2-D2 in A New Hope, nadat hij verschillende avonturen heeft gedeeld. Toegegeven, hij heeft de droid nooit "bezeten" zoals hij suggereert, maar hij zou het op zijn minst herkennen

Maar serieus, we zouden graag meer zien van de Groot-Inquisiteur en de Inquisitie in het algemeen. Plus, we zouden graag Moses Ingram's Reva zien terugkeren. Misschien dat Andor - die zich ook afspeelt voor A New Hope (voor Rogue One, in feite, omdat het een prequel is) - meer zal onthullen. En dan zou Obi-Wan S2 kunnen volgen? Een beetje zoals The Book of Boba Fett met The Mandalorian.

Hoe dan ook, we zouden heel blij zijn te horen van nog een Obi-Wan serie. We laten het je weten als we meer weten.

Geschreven door Rik Henderson.