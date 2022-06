Spider-Man films vanaf 17 juni op Disney+ in UK

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Disney zet zijn push voort om alles van Marvel naar zijn streamingdienst te brengen. Het zal aanstaande vrijdag verschillende Spider-Man films toevoegen aan Disney+ in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Vanaf 17 juni 2022 kunnen Disney+ abonnees Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004), The Amazing Spider-Man (2012), The Amazing Spider-Man 2 (2014), en Spider-Man: Homecoming (2014) bekijken. En hoewel dat een verre van complete verzameling is (de laatste twee en, vreemd genoeg, Sam Raimi's Spider-Man 3 ontbreken), stelt het kijkers in ieder geval in staat om Tobey Maguire en Andrew Garfield de rode en blauwe broek te zien aantrekken, wat een aantal belangrijke momenten in No Way Home zinvol maakt.

Het heeft even geduurd om de Spider-Man films op het platform te krijgen, want hoewel Disney eigenaar is van Marvel, zijn de rechten voor de grote films van de webslinger momenteel in handen van Sony Pictures. Hetzelfde geldt voor Spider-Man-gerelateerde personages, zoals Venom en Morbius.

De laatste twee hebben geen directe link met de MCU, hoewel (spoiler waarschuwing) het de moeite waard is om uit te kijken naar de Easter Egg tijdens de eindcredits van No Way Home.

Ze zouden in de nabije toekomst ook op Disney+ kunnen verschijnen, naast de andere Spider-Man films, aldus Disney: "Aanvullende titels uit Sony Pictures' film- en televisiebibliotheek zullen naar verwachting later dit jaar in première gaan op Disney+ in het Verenigd Koninkrijk en Ierland."

Geschreven door Rik Henderson.