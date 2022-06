Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - We verheugden ons toen Marvel's The Defenders-saga op Disney+ terechtkwam, maar waren destijds een beetje teleurgesteld dat de series Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist en The Punisher slechts in maximaal 1080p werden gestreamd. Ze waren immers al eerder in 4K Ultra HD op Netflix gepresenteerd.

Daar is nu verandering in gekomen. Disney+ heeft de streamingkwaliteit van alle shows opgeschroefd naar 4K HDR(Dolby Vision als je tv dat ondersteunt). En, in veel gevallen, wordt de audio ook gepresenteerd in Dolby Atmos.

Dit maakt een groot verschil voor de ervaring als je een tv hebt die dit ondersteunt. En het zet de deur wagenwijd open voor de veelgeroemde terugkeer van Charlie Cox in een nieuwe Daredevil tv-serie, mogelijk ook een nieuw seizoen voor Jessica Jones.

Oorspronkelijk Netflix Originals, werden de shows van Netflix gehaald in het kielzog van de lancering van Disney+. Ze werden vervolgens in maart van dit jaar toegevoegd aan het nieuwere platform.

Ze zijn volwassener dan de inheemse Marvel Studios-series, met aanbevolen leeftijdsclassificaties variërend van 16 tot 18+.

Verwacht wordt dat eventuele nieuwe seizoenen die voortvloeien uit The Defenders-saga gericht zullen zijn op een jonger publiek en misschien niet eens direct zullen aansluiten.

Hawkeye, bijvoorbeeld, is 12+ maar heeft dezelfde acteur die Wilson Fisk / Kingpin speelt, Vincent D'Onofrio, als de meer volwassen Daredevil.

Geschreven door Rik Henderson.