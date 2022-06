Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Prey is het nieuwste deel in de Predator-franchise, en het is ingesteld om deze zomer exclusief te debuteren op Disney's streamingdiensten. Hier is alles aankomende actie-thriller van 20th Century Studios, inclusief wanneer en waar u in staat zult zijn om het online te bekijken.

Prey speelt zich af in de Comanche Nation 300 jaar geleden en vertelt het verhaal van Naru (gespeeld door Amber Midthunder), een bekwame krijger die is opgevoed door jagers in de Great Plains. Wanneer haar volk door gevaar wordt bedreigd, is ze niet van plan om prooi te worden. Ze neemt het op tegen wat een hoogontwikkeld buitenaards roofdier met geavanceerde wapens blijkt te zijn.

Regisseur Dan Trachtenberg heeft gezegd dat zijn doel voor de film is om terug te keren naar de wortels van de Predator franchise.

Hier is de officiële logline van 20th Century Studios voor Prey:

"Het oorsprongsverhaal van de Predator in de wereld van de Comanche Nation 300 jaar geleden. Naru, een bekwame vrouwelijke krijger, vecht om haar stam te beschermen tegen een van de eerste hoog-geëvolueerde Predators die op aarde landde."

Prey gaat op 5 augustus 2022 in première.

Aangezien Prey een Disney-film van 20th Century Studios is, zal het wereldwijd exclusief debuteren op de verschillende streamingdiensten van Disney.

Prey zal in de VS debuteren op Hulu. Hulu begint bij $6,99 per maand.

Prey zal een Star Original zijn op Disney+ in het Verenigd Koninkrijk en in alle andere gebieden behalve Latijns-Amerika. Een Disney+ abonnement kost 7,99 pond per maand.

Prooi komt in Latijns-Amerika naar Star+ Original.

Prey heeft een cast die bijna volledig bestaat uit talent van de First Nation, zoals Midthunder, Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle Thrush, en Julian Black Antelope.

Dan Trachtenberg (The Boys en 10 Cloverfield Lane) regisseerde het script van Patrick Aison (Jack Ryan).

John Davis (The Predator) en Jhane Myers (Monsters of God) zijn producenten, met Lawrence Gordon (Watchmen), Marty Ewing (It Chapter Two), James E Thomas, John C Thomas, en Marc Toberoff (Fantasy Island) die dienen als uitvoerende producenten.

In juni 2022 bracht 20th Century Studios de eerste volledige trailer uit voor zijn Predator spinoff. Je kunt hem bekijken bovenaan deze pagina.

Om de achterstand in te halen en voorbereid te zijn op Prey voordat het deze zomer uitkomt, moet je echt eerst de Predator-franchise kijken. En ook de Alien-franchise.

Dat klopt: Twee van de meest iconische filmmonsters ooit delen hetzelfde filmuniversum.

Dankzij de Alien vs Predator-films zijn de Alien- en Predator-franchises samengekomen en spelen ze zich af in dezelfde tijdlijn. Er zijn in totaal 12 films die je kunt bekijken - als je zin hebt om het Alien-universum opnieuw te bezoeken - waarvan de oudste Ridley Scotts Alien-klassieker uit 1979 is, die zich afspeelt in 2122. De vroegste film, chronologisch gezien, is echter de eerste Predator, die zich afspeelt in het jaar dat hij in première ging: 1987.

Om het nog ingewikkelder te maken, hebben de makers van deze films paaseieren in andere films gestopt. In combinatie met online theorieën heeft dit geleid tot de opname van Blade Runner in het Alien Universum. (Het heeft dezelfde regisseur als Alien, Ridley Scott.) Om je te helpen de Alien-Predator tijdlijn te begrijpen, hebben we alle films in chronologische volgorde gezet, met Blade Runner als een bonus:

Geschreven door Maggie Tillman.