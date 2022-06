Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Hoewel Lucasfilm en zijn oprichter George Lucas het meest synoniem zijn met Star Wars, was dat niet het enige grote filmproject dat zij in de jaren 80 produceerden. Zoals Yoda ooit tegen Obi-Wan zei: "Er is er nog een."

Willow is een fantasie avontuur met Warwick Davis in de hoofdrol en werd geregisseerd door Ron Howard. Het werd uitgebracht in 1988 en deed het goed aan de kassa's, maar, in tegenstelling tot Lucas' andere grote franchise, slaagde het er niet in genoeg publiciteit te genereren voor een vervolg. Weinigen zullen zich het origineel herinneren, aangezien het nauwelijks wordt herhaald op televisie of in één adem wordt genoemd met Empire Strikes Back, Return of the Jedi, of zelfs Howard The Duck.

Nu echter, 34 jaar later, is het terug - dit keer als een volledige tv-serie voor Disney+. We kunnen eindelijk opnieuw kennismaken met de wereld van Andowyne en Davis speelt opnieuw de rol van Willow Ufgood.

Hier is alles wat je erover moet weten.

Willow is vanaf 30 november 2022 te bekijken.

De Willow tv-serie zal exclusief te zien zijn op Disney+. Je zult een abonnee moeten zijn om het te kunnen bekijken.

squirrel_widget_187869

Het is niet bevestigd hoeveel afleveringen er gepland staan voor de Willow tv-serie.

IMDB suggereert echter dat er in totaal acht afleveringen zullen zijn - vergelijkbaar met The Mandalorian.

Het enige wat we op dit moment weten over het verhaal is dat prinses Kit een groep avonturiers samenstelt om haar tweelingbroer te redden, waaronder de gelijknamige tovenaar Willow Ufgood.

Willow is veel meer ervaren in de serie en is niet langer een magische gebruiker in opleiding.

Hij is zowat het enige hoofdpersonage uit de film dat terugkeert, hoewel Davis zelf heeft laten doorschemeren dat Val Kilmer's Madmartigan er "op een grote manier" bij betrokken zou zijn, zij het niet in levende lijve wegens Kilmer's voortdurende strijd met kanker.

Zoals eerder vermeld, keert Warwick Davis (Star Wars, Harry Potter films) terug als Willow Ufgood, maar zo goed als iedereen is nieuw in de franchise.

Ruby Cruz (Mare of Easttown) speelt Princess Kit, Erin Kellyman (Solo: A Star Wars Story, The Falcon and the Winter Soldier) is haar beste vriendin Jade, terwijl Spider-Man: No Way Home's Tony Revolori een momenteel nog naamloze rol heeft.

De eerste twee afleveringen worden geregisseerd door Stephen Woolfenden, die ook afleveringen van Doctor Who en Outlander heeft geregisseerd.

Natuurlijk kun je het beste eerst de film Willow uit 1988 kijken, omdat die de basis legt voor het hoofdpersonage en de settings.

Net als de serie is hij beschikbaar op Disney+. Hij wordt gepresenteerd in HD en 5.1 geluid.

Je kunt hem ook op DVD kopen voor een redelijke prijs.

squirrel_widget_12852925

Lucasfilm heeft eind mei 2022 de eerste officiële trailer voor zijn tv-serie Willow vrijgegeven. Je kunt hem hieronder bekijken.

Vooruitlopend op de volledige trailer werd een uitstekende en grappige "meet the cast" teaser gemaakt voor Disney+ Day 2021.

Geschreven door Rik Henderson.