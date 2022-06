Beste aankomende tv-series en films op Disney+

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney+ heeft het sinds de lancering in 2019 steeds beter gedaan.

Er zijn alle Marvel en Star Wars tv-series en films, Pixar en natuurlijk Disney's eigen output. En in het Verenigd Koninkrijk en andere locaties buiten Noord-Amerika is er Star extra content, met tv-series en films voor een ouder publiek.

In feite is er zo veel op het platform en komt binnenkort, wat moet je verlanglijstje? Hier zijn onze hoogtepunten van nieuwe shows en films die naar Disney+ komen om in de gaten te houden.

Disney+ heeft een heleboel tv-series, documentaires en films beschikbaar om te streamen op zo'n beetje elk apparaat dat er is.

Je kunt je abonneren op maandelijkse betalingen of, om op de lange termijn een paar centen te besparen, op jaarlijkse abonnementen.

Er zijn geen op kwaliteit gebaseerde tiers in Disney+, het ene lidmaatschap geeft je toegang tot tv en films in maximaal 4K HDR / Dolby Vision en Dolby Atmos.

Verschijningsdatum: 8 juni 2022

Marvel's eerste moslim superheld die haar eigen comic book serie kreeg, maakt nu ook de sprong naar TV. Deze serie is meer gericht op een tienerpubliek dan de meeste Marvel Studios-films, maar zal desondanks de gaten tussen de blockbusterfilms opvullen. Er zijn grote verwachtingen voor Ms. Marvel / Kamala Kahn(Iman Vellani) voor zeker.

Verschijningsdatum : 17 augustus 2022

Met Tatiana Maslany in de hoofdrol als de gelijknamige She-Hulk en haar alter-ego Jennifer Walters, belooft deze nieuwe Marvel Studios serie iets lichter van toon te zijn dan veel van de andere shows die al beschikbaar zijn. Er zijn genoeg gags in de trailer alleen al. Mark Ruffalo herneemt zijn rol als The Hulk (Walters' neef) en Tim Roth keert terug naar Marvel als Emil Ronsky / Abomination.

Verschijningsdatum: 31 augustus 2022

Andor is een prequel op Rogue One: A Star Wars Story en gaat over de drijfveer van Cassian Andor (Diego Luna) om zich aan te sluiten bij de Rebellion en het op te nemen tegen het Empire.

Verschijningsdatum: 8 september 2022

Pinocchio, nog een van Disney's live-action remakes, zal debuteren op het platform als onderdeel van de tweede jaarlijkse Disney+ Day vieringen. De film is geregisseerd door Robert Zemeckis, bekend van Back to the Future en Forrest Gump, en heeft Tom Hanks en Benjamin Evan Ainsworth in de hoofdrollen.

Verschijningsdatum: 30 november 2022

Warwick Davis keert terug in de rol die hij speelde in de gelijknamige film uit 1988. Als Davis zelf is Willow nu volwassen en moet hij opnieuw op een episch fantasieavontuur om het kwaad te bestrijden.

Release datum: TBC 2023

In deze Hawkeye spin-off serie zal Alaqua Cox terugkeren als de aan het gehoor ontrukte antiheldin Echo. Er is nog niet veel bekend over het plot of hoe ze zal aantreden, maar we zijn blij dat het personage verder zal worden uitgediept in haar eigen show.

Release datum: TBC

Hoewel het op dit moment onbevestigd is, wordt er sterk gesuggereerd dat Marvel Studios en Disney+ een vierde seizoen van Daredevil gaan maken, nu de streamingdienst de voormalige Netflix-originals host. Charlie Cox zou terugkeren als Matt Murdock / Daredevil, hoewel het misschien een beetje wordt afgezwakt omdat de eerste drie seizoenen 18-rated waren.

