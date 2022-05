Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney zal opgetogen zijn over de ontvangst van zijn Obi-Wan Kenobi TV serie die net van start is gegaan op Disney+ en fans zullen even opgetogen zijn dat er nog een Star Wars TV serie is bevestigd.

Skeleton Crew zal zich afspelen na de val van het Empire in Return of the Jedi, net als The Mandalorian en The Book of Boba Fett, en Jude Law zal de hoofdrol spelen.

Onlangs nog te zien op het witte doek als het schoolhoofd van Zweinstein in Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, en was te zien in een andere grote filmreeks voor Disney als Yon-Rogg in Captain Marvel. Law zal de hoofdrol op zich nemen in de aankomende show. Er zijn echter nog maar weinig plotdetails onthuld, en we weten ook niet welk personage hij zal spelen.

Skeleton Crew zal worden gemaakt door het team achter Spider-Man: Homecoming, regisseur Jon Watts en schrijver Chris Ford.

Volgens Variety wordt er ook gewerkt aan de casting van vier kinderen van rond de 11 jaar oud. Bij Lucasfilm werd de film omschreven als een Spielberg coming of age-verhaal rond 1980. Star Wars The Goonies, iemand?

The Mandalorian schrijver en bedenker, Jon Favreau zal de productie leiden.

Tijdens de Star Wars Celebration conventie werd ook een nieuwe trailer getoond voor Andor, een andere show die in augustus naar Disney+ komt.

squirrel_widget_187869

Geschreven door Rik Henderson.