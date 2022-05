Indiana Jones 5: releasedatum, cast en alles wat je moet weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Indiana Jones 5 lijkt een beetje op de zoektocht naar de heilige graal, maar nu is het dan eindelijk zover: dit nieuwste deel in de franchise komt er.

Harrison Ford trekt opnieuw de zweep en avonturen zullen zeker volgen.

Hier is alles wat we tot nu toe weten over Indiana Jones 5.

30 juni 2023

De bioscoopreleasedatum voor Indiana Jones is door Lucasfilm bevestigd op 30 juni 2023.

Het project staat echter al een lange tijd op de kaarten, met het oorspronkelijke plan om dit vijfde uitstapje in 2019 uit te brengen. Sindsdien is er veel gebeurd, maar we hebben nu in ieder geval een datum voor 2023.

In 2023 keert Harrison Ford terug als de legendarische #IndianaJones. Bekijk deze eerste blik van de nieuwe James Mangold-geregisseerde film. pic.twitter.com/ALs82tsmXw- Indiana Jones (@IndianaJones) 26 mei 2022

Er is nog maar weinig bekend gemaakt over het plot van deze vijfde film. Er zijn wat geruchten geweest dat het zich in de jaren '60 zal afspelen, wat betekent dat Harrison Ford's Indiana Jones de juiste leeftijd heeft in vergelijking met de eerdere films uit de jaren '30.

Opnames van de filmset laten echter nazi-emblemen zien, dus het is mogelijk dat dit de tijdlijn terugzet naar de jaren 1930-40. Dit zou echter een flashback kunnen zijn - op dit moment is het moeilijk om dat te weten - hoewel de IMDB listing ook een aantal SS rollen toeschrijft, wat opnieuw een link met het Nazi verhaal suggereert.

Hoewel we nog niet veel weten over het plot, hebben we wel een aantal castleden, hoewel we niet weten welke personages ze zullen spelen:

Harrison Ford - Indiana Jones

Phoebe Waller-Bridge

Mads Mikkelsen

Thomas Kretschman

Shaunette Renée Wilson

Boyd Holbrook

Toby Jones

Antonio Banderas

Ondanks dat Lucasfilm nu deel uitmaakt van Disney, zul je de bestaande films eigenlijk niet op Disney+ vinden. In plaats daarvan heeft Paramount de rechten op de eerste vier films, dus zijn ze beschikbaar op Paramount+.

De films zijn ook overal te koop.

We hebben een volledige gids over de beste volgorde om de Indiana Jones films hier te bekijken - inclusief de Young Indiana Jones TV Series!

squirrel_widget_12852760

Geschreven door Chris Hall.