(Pocket-lint) - De Obi-Wan Kenobi tv-serie komt morgen, vrijdag 27 mei 2022, op DIsney+, en om dit te vieren transformeerde Disney het iconische Battersea Power Station in Londen in twee lichtzwaarden die de lucht verlichtten.

Gekleurd om de lichte en donkere kanten van de kracht voor te stellen, werden de lichtzwaarden geprojecteerd op de twee voorste torens van het station. Fans van Pink Floyd zullen het ook herkennen als de ster op de cover van het klassieke album Animals.

Obi-Wan Kenobi zal zes afleveringen duren, waarvan de eerste twee morgen te zien zijn op Disney+.

In de hoofdrol Ewan McGregor die zijn rol als Kenobi herneemt, terwijl Hayden Christiansen ook terugkeert als Anakin/Darth Vader. Deborah Chow regisseert, wat geweldig is aangezien ze ook twee afleveringen van het altijd uitstekende The Mandalorian heeft geregisseerd.

Disney's marketingstunt in Londen doet ons denken aan een soortgelijk evenement dat we in 2011 bijwoonden, toen Fox Home Entertainment ook de BT Tower in een gigantisch lichtzwaard veranderde om de Star Wars: The Complete Collection Blu-ray box-set te lanceren.

Deze keer krijgen we er echter twee voor de prijs van één.

Geschreven door Rik Henderson.