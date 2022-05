Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Marvel Studios en Disney+ hebben het geweldig gedaan als het gaat om kleine verfilmingen van Marvel striphelden.

WandaVision, Moon Knight, Hawkeye, Loki, en The Falcon and the Winter Soldier zijn stuk voor stuk zeer geprezen, en gehoopt wordt dat komende series als Ms. Marvel en She-Hulk: Attorney at Law even goed ontvangen zullen worden.

Hier kijken we naar wat we tot nu toe weten over de laatste - het debuut van Jennifer Walters / She-Hulk in de MCU.

She-Hulk: Attorney at Law is vanaf woensdag 17 augustus 2022 beschikbaar om te kijken.

Zoals alle Marvel tv-series zal She-Hulk: Attorney at Law exclusief te bekijken zijn op Disney+.

squirrel_widget_187869

Er zullen negen afleveringen zijn in She-Hulk seizoen 1.

Dat komt overeen met het aantal afleveringen in WandaVision, hoewel de meeste andere Marvel tv-series uit slechts zes afleveringen bestaan.

Zoals je in de trailer hieronder kunt zien, neemt She-Hulk: Attorney at Law zichzelf niet al te serieus. Net als in de stripboeken van eind jaren '80/begin jaren '90 is Jennier Walters/She-Hulk iets minder pocherig dan veel andere superhelden.

De serie zal gedeeltelijk gaan over haar oorsprong - haar eerste transformatie in She-Hulk en haar daaropvolgende beslissing om grotendeels in die vorm te blijven, zelfs wanneer ze cliënten vertegenwoordigt als advocaat.

Wat we nog niet weten is of de serie dezelfde oorsprongsgeschiedenis zal hebben als de comics, waarbij Walters haar gaven verkrijgt na een bloedtransfusie van haar neef, Bruce Banner. Hij zit in de show dus misschien. Een grote verrassing is dat Tim Roth's Emil Ronsky / Abomination er ook in zit. Hij verscheen voor het eerst in The Incredible Hulk met Ed Norton als Banner / The Hulk.

In de serie speelt Tatiana Maslany de rol van Jennifer Walters / She-Hulk. Mark Ruffalo neemt zijn rol als Bruce Banner / The Hulk weer op, terwijl Tim Roth terugkeert naar de gemene rol die hij speelde in The Incredible Hulk, Emil Ronsky / Abomination.

Benedict Wong speelt de rol van Wong: The Sorceror Supreme uit de Doctor Strange films.

Alle afleveringen zullen worden geregisseerd door Kat Coiro, die in het verleden ook afleveringen van Modern Family en Single Parents heeft geregisseerd.

Om eerlijk te zijn zijn er een berg films en shows die je moet kijken als je echt helemaal op de hoogte wilt zijn van het Marvel Cinematic Universe voordat je aan She-Hulk begint. Je kunt onze handige MCU-kijkvolgorde hier bekijken.

Als je echter niet alle tijd van de wereld hebt, raden we je The Incredible Hulk aan, en de Avengers-films: Marvel's The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War, en Avengers: End Game. Eigenlijk alle MCU-films met de Hulk erin.

Let op, Ang Lee's 2008 film Hulk wordt niet beschouwd als onderdeel van de tijdlijn.

Marvel Entertainment heeft midden mei de eerste officiële trailer voor She-Hulk: Attorney at Law vrijgegeven. Je kan hem hieronder bekijken.

Geschreven door Rik Henderson.