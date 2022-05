Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De eerste volledige trailer voor Thor: Love and Thunder is eindelijk geland. Je kan hem hierboven bekijken. Het biedt een volledige blik op Thor's, eh, activa.

Chris Hemsworth is terug als de titulaire held, en speelt tegenover Christian Bale, alias Gorr the God Butcher, die "streeft naar de uitroeiing van de goden".

De twee minuten durende trailer trakteert kijkers ook op een vrouwelijke Thor. Ja, Jane Foster (Natalie Portman) zwaait met Mjolnir. Het is nog onduidelijk wat Jane de afgelopen acht jaar, zeven maanden en zes dagen heeft gedaan. Maar, vermoedelijk, zullen we daar meer over te weten komen in de film. Er zijn ook beelden van Valkyrie (Tessa Thompson) en flitsen van de Guardians of the Galaxy in de trailer.

Zeus (Russell Crowe) maakt zelfs zijn opwachting - hij flitst te hard naar Thor toe, waardoor zijn kleren uitvliegen en hij letterlijk bloot komt te liggen aan het hof.

Taika Waititi is teruggekeerd van Thor: Ragnarok om dit vierde deel van de Thor-franchise binnen het Marvel Cinematic Universete regisseren .

De film zal op 8 juli 2022 in de bioscoop te zien zijn in de VS. Het zal later naar de Disney + streaming service komen, waarschijnlijk na de 45-dagen window voor bioscopen.

Pocket-lint heeft alle laatste geruchten, plot theorieën en trailers voor Thor: Love and Thunder verzameld in de volgende gids:

Geschreven door Maggie Tillman.