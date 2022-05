Daredevil seizoen 4: Dit is wat we tot nu toe weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Daredevil zal terugkeren naar onze tv-schermen met Disney + naar verluidt greenlighting een nieuw seizoen vier jaar na het laatste.

De show werd oorspronkelijk geannuleerd toen het contract van Marvel Studios met Netflix afliep en het personage en de serie in het ongewisse belandden.

Disney+ heeft echter de door Netflix geproduceerde run overgenomen, plus de anderen in de Hells Kitchen-familie (Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher en The Defenders), en zal naar verluidt nieuwe afleveringen maken die doorgaan.

Hier is alles wat we er tot nu toe over weten.

De show is blijkbaar in een zeer vroeg stadium van de productie, met scriptschrijvers die nog maar net in dienst zijn van Marvel Studios en Disney, dus er is geen kans dat het in 2022 verschijnt. Zelfs 2023 is een kleine kans.

Gezien de hoeveelheid filimg en special effects werk, is het veel waarschijnlijker dat het in 2024 op Disney+ komt.

Nu Marvel-eigenaar Disney de vorige drie seizoenen van Daredevil exclusief beschikbaar heeft op Disney+ (ook al waren ze Netflix Originals, eh, oorspronkelijk), is er geen reden om te denken dat Daredevil seizoen 4 anders zal zijn.

Er is een gedachtengang dat, terwijl Charlie Cox waarschijnlijk zijn rol als Daredevil / Matt Murdock zal hernemen, de toon van de show meer gezinsvriendelijk zou kunnen zijn. En dus, met dat in gedachten, zou het kunnen dat het nieuwe seizoen meer Hawekeye zal zijn dan het Netflix origineel.

Dat maakt het voorspellen van het aantal afleveringen moeilijk. Als Disney+ dezelfde route gaat volgen als seizoenen 1-3 zullen er 13 afleveringen in seizoen 4 zitten.

De eerste seizoenen van Hawkeye, Moon Knight, The Falcon and The Winter Soldier, en Loki bevatten echter elk zes afleveringen. Alleen WandaVision doorbrak dat patroon met zijn negen. Het is daarom misschien een betere aanname om zes afleveringen te verwachten in de nieuwe Daredevil serie.

We weten nog niet heel veel over Daredevil seizoen 4.

Variety meldt dat de schrijvers zijn gekozen, met Matt Corman en Chris Ord ingehuurd om het script te schrijven en uitvoerend te produceren. Het duo heeft eerder samengewerkt aan andere projecten, waaronder Covert Affaitrs voor het USA Network.

Eerdere speculaties suggereerden dat Disney het volwassen karakter van de originele shows wil afzwakken, om de nieuwe serie meer in lijn te brengen met haar andere MCU TV shows, zoals Hawkeye en Moon Knight. Dit is momenteel echter onbevestigd.

Het is ook onbevestigd of Charlie Cox terug zal keren als hoofdrolspeler, hoewel zijn optreden als Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home suggereert dat dat het geval zal zijn.

Een andere acteur die onlangs zijn rol uit de originele Daredevil-serie opnieuw opnam, is Vincent D'Onofrio, die zijn opwachting maakte als Wilson Fisk / Kingpin in Hawkeye. Zijn lot is echter niet 100 procent bekend, aangezien er een schot werd gehoord na zijn ontmoeting met Echo.

Echo zelf heeft het duidelijk overleefd, aangezien dat personage ook een spin-off show krijgt op Disney+.

Waarschuwing, spoilers in het vooruitzicht!

Als je de oorspronkelijke drie seizoenen van Daredevil op Netflix nog niet hebt gekeken, moet je nu beginnen met een inhaalslag. En, om het gemakkelijker te maken, het is allemaal gemigreerd naar Disney +.

Net als de tie-in shows, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders en The Punisher. Ze hebben elk hun verdiensten en enigszins met elkaar verweven plots (The Defenders is eigenlijk een superteam met alle helden uit Hells Kitchen), hoewel je er rekening mee moet houden dat ze in vergelijking met de meeste Marvel-films en tv-series veel volwassener zijn. Daredevil, Iron Fist en The Punisher zijn bijvoorbeeld 18+.

We raden je ook aan om Hawkeye te kijken, die zich ook in New York City afspeelt en waarin Kingpin - de aartsvijand van Daredevil - een rol speelt.

En ook Spider-Man: No Way Home moet je beslist kijken, met Matt Murdock die in een korte cameo verschijnt als de advocaat van Peter Parker.

Je kunt onze handige gids over het hele Marvel Cinematic Universe hier bekijken, inclusief de beste volgorde om de films en series te bekijken.

Geschreven door Rik Henderson.