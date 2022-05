Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Charlie Cox zou zijn rol als Daredevil kunnen hernemen in een vierde seizoen van de show, volgens een nieuw rapport.

Disney bracht onlangs de originele Netflix-run naar zijn Disney+-platform en zal nu geheel nieuwe afleveringen maken om ergens in de toekomst te worden gestreamd, zo wordt gezegd.

Cox's terugkeer als The Man Without Fear is zeer waarschijnlijk gezien het feit dat hij al terug in de schoenen van Matt Murdock stapte voor een cameo in Spider-Man: No Way Home, terwijl The Hollywood Reporter beweert dat Matt Corman en Chris Ord gaan schrijven en uitvoerend produceren.

Het duo werkt regelmatig samen aan projecten, zoals Covert Affairs voor USA Network.

squirrel_widget_187869

Er gaan al een tijdje geruchten over de terugkeer van Daredevil, naast een mogelijke reboot van Jessica Jones. In het verleden is echter gezegd dat de meer volwassen aard van de Netflix originelen misschien een beetje zou worden afgezwakt om te voldoen aan een breder Disney+ publiek.

Marvel heeft onlangs al een van de personages teruggebracht, met Vincent D'Onofrio's Wilson Fisk (Kingpin) die in Hawkeye verschijnt.

Maar gezien het einde van die serie (en het voortbestaan van Echo, die de hoofdrol zal spelen in haar eigen spin-off), is het niet bekend of hij zal (of kan) terugkeren om het opnieuw op te nemen tegen Matt Murdock.

Geschreven door Rik Henderson.