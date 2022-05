Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Marvel is naar verluidt bijna klaar met het filmen van Guardians of the Galaxy Vol 3 voor de release in 2023.

Hier is alles wat je moet weten over de aankomende Marvel film, inclusief wie terug zou kunnen komen om hun rollen te hernemen, de huidige release datum, en meer. Details zijn weliswaar nog schaars, met nog geen trailers beschikbaar zelfs. Maar Pocket-lint zal deze gids updaten met de laatste geruchten en nieuws over Guardians of the Galaxy Vol 3 als ze opduiken.

Regisseur James Gunn kondigde aan dat het filmen in november 2021 was begonnen en teasde fans zelfs met een reüniefoto van de cast:

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Karen Gillan (@karengillan)

Je zult de Guardians echter al eerder op het scherm kunnen zien dan het derde deel, want ze verschijnen in Thor: Love and Thunder, dat in juli 2022 in première gaat.

Gunn heeft ook bevestigd dat Guardians of the Galaxy Vol 3 zich afspeelt na de nieuwe Thor-film. Voor de rest zijn er nog geen specifieke plotdetails bekend voor de derde film. Gunn heeft alleen beloofd dat het zal dienen als de"epische conclusie" van het verhaal dat hij begon in 2014's Guardians of the Galaxy. We vermoeden dat, na Endgame, Guardians of the Galaxy Vol 3 zich zal richten op de zoektocht naar Gamora. Gunn heeft geteased dat de derde film"behoorlijk zwaar is eigenlijk". Hij zei: "Het is een zwaarder verhaal, dus het is een emotioneel proces om doorheen te gaan".

Karen Gillan zei dat ze het script samen met Pom Klementieff heeft gelezen en dat ze vol tranen zaten. "Het is briljant en het is emotioneel en het is grappig en het is al die dingen die je wilt", vertelde ze aan Collider.

Guardians of the Galaxy Vol 3 komt uit op 5 mei 2023.

Vermoedelijk komt Guardians of the Galaxy Vol 3 eerst in de bioscoop, gevolgd door een streaming release op Disney+, waar je ook het hele Marvel Cinematic Universe kunt bekijken.

Tot nu toe kun je verwachten dat het volgende terugkeert:

Chris Pratt als Star-Lord

Dave Bautista als Drax

Karen Gillan als Nebula

Bradley Cooper als Rocket

Vin Diesel als Groot

Pom Klementieff als Mantis

Gamora - Zoë Saldana

Sylvester Stallone als Stakar

Adam Warlock - Will Poulter

Chukwudi Iwuji als TBA

Er zijn nog geen trailers. Pocket-lint zal alle trailers, teasers, featurettes en beelden van achter de schermen hier plaatsen van zodra ze beschikbaar zijn, dus blijf regelmatig kijken.

Om volledig voorbereid Guardians of the Galaxy Vol 3 in de bioscopen te gaan bekijken, moet je in ieder geval de vorige twee films op Disney+ kijken. Dat kost in de VS 7,99 dollar per maand.

Als je denkt dat je meer moet weten over de MCU, wat wij aanraden, volg dan onze gids over elke Marvel-film en tv-show in chronologische volgorde.

Geschreven door Maggie Tillman.