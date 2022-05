Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - The Handmaid's Tale zal officieel terugkeren voor een vijfde seizoen, en het zou de laatste aflevering van de serie kunnen zijn, volgens Hulu. Hier is alles wat je moet weten over het nieuwe seizoen, inclusief wanneer het wordt verwacht, wie er mogelijk terugkomt om hun rollen te hernemen, en meer. Er zijn nog geen trailers, en details zijn weliswaar dun, maar Pocket-lint zal deze gids bijwerken met de nieuwste.

Er zijn spoilers hieronder.

Seizoen vijf zal waarschijnlijk volgen in de nasleep van June's moord op [spoiler] commandant Fred Waterford (Joseph Fiennes) in de finale van seizoen vier en haar leven in Canada. Dat gezegd hebbende, June mag dan ontsnapt zijn uit Gilead aan het einde van het vorige seizoen, er zijn nog steeds anderen die proberen het totalitaire land te verlaten en die een verhalende focus kunnen worden.

Het lijkt erop dat een nieuwe tiener dienstmaagd Esther Keyes ( McKenna Grace) een grote rol zou kunnen spelen. De actrice liet het al doorschemeren aan The Hollywood Reporter: "Ik heb het gevoel dat er maar één June is. Maar er is de hele rebellie en er zijn allemaal van die andere meisjes. Dus, er is één June en ik veronderstel dat er ook één Esther is! We zullen zien wat ze in het volgende seizoen gaat doen", zei Grace. "Ik heb geen idee, maar ik heb hoop ... Ik denk dat zij [Esther] zeker deel kan uitmaken van deze rebellie en de nieuwe generatie van Handmaids. Ze zal heel wat opschudding veroorzaken".

Seizoen vijf zou het laatste seizoen kunnen zijn. Een Hulu executive suggereerde aan Deadline dat er gesprekken aan de gang zijn over hoe de dystopische show te beëindigen. "Het succes van The Handmaid's Tale blijft van het grootste belang voor ons", aldus Hulu's hoofd van originals Jordan Hellman. "Dat gezegd hebbende, wat ook het belangrijkst voor ons is, is dat we die show afsluiten op [een] creatieve manier die organisch aanvoelt, dus we zijn in constante communicatie, letterlijk op dit moment, pratend met Bruce [Miller], Lizzie [Moss] en Warren [Littlefield], over wat de beste manier is om The Handmaid's Tale te beëindigen ......

"We zijn nog niet op een antwoord beland... Ik stel me voor dat we die vraag in de komende maanden kunnen beantwoorden", zei hij.

Het vijfde seizoen van The Handmaid's Tale komt naar verwachting eind 2022 uit. Het nieuwe seizoen begon naar verluidt met filmen in februari 2022 en zal naar verwachting worden afgerond in juli 2022.

The Handmaid's Tale zal terugkeren naar Hulu. Net als de eerste vier seizoenen, zal je het vijfde seizoen kunnen bekijken op de videostreamingdienst die eigendom is van Disney.

Er is nog niets bevestigd. Als alle centrale castleden terugkeren, verwacht dan het volgende:

Elisabeth Moss als June Osbourne

Yvonne Strahovski als Serena Joy Waterford

Alexis Bledel als Dr Emily Malek

Madeline Brewer als Janine Lindo

Ann Dowd als Tante Lydia Clements

OT Fagbenle als Luke Bankole

Max Minghella als Commandant Nick Blaine

Samira Wiley - Moira Strand

Amanda Brugel als Rita Blue

Bradley Whitford als commandant Joseph Lawrence

Sam Jaeger als Mark Tuello

McKenna Grace als Esther Keyes

Zawe Ashton als Moira's vriendin Oona

Clea DuVall als Emily's vrouw, Sylvia

Charlie Zeltzer als hun zoon Oliver

Max Minghella als commandant Nick Blaine Sophie Giraud

Naar verluidt, is Christine Klo gecast in het nieuwe seizoen als een nieuw personage genaamd Lily. Volgens Deadline is Lily "een vluchtelinge uit Gilead die nu een leider is in de in Canada gevestigde verzetsbeweging". Lily zal "het verhaal binnenkomen als een leider in het verzet die niet vreemd is aan hachelijke situaties. Ze is beschreven als een voormalige Martha.

Er zijn nog geen trailers voor seizoen vijf van The Handmaid's Tale, maar we zullen ze toevoegen aan deze gids zodra ze beschikbaar zijn. We zullen ook teasers, featurettes en andere interessante clips insluiten.

Om echt voorbereid te zijn op seizoen vijf van The Handmaid's Tale, moet je seizoen één tot en met vier kijken. Sorry, die kun je niet overslaan om het nieuwe seizoen te kunnen begrijpen en ervan te genieten. Je kunt de eerste vier seizoenen bekijken op Hulu in de VS. Het begint bij $6.99 per maand en kan op elk moment worden opgezegd.

Of je kunt de seizoenen kopen op Amazon:

squirrel_widget_12852513

Je kunt The Handmaid's Tale ook huren op Amazon Prime Video:

Wat is het beste streamingapparaat voor uw tv? Onze topaanbeveling is de Amazon Fire TV Stick 4K Max. Ook uitstekend zijn de Google Chromecast met Google TV, de Roku Express 4K, de Apple TV 4K en de Amazon Fire TV Stick.

Geschreven door Maggie Tillman.