(Pocket-lint) - Marvel heeft een trailer vrijgegeven voor de nieuwe tv-serie She-Hulk: Attorney at Law. En als we afgaan op de korte glimp, dan zouden de studio en Disney+ wel eens op het punt kunnen staan om het weer eens helemaal te maken.

Met Moon Knight, die onlangs met lovende kritieken werd onthaald, en met Wanda Vision, Loki en Hawkeye die geliefd zijn bij zowel critici als fans, kan Marvel Studios blijkbaar niets fout doen. Zelfs The Falcon en de Winter Solider brachten blockbuster-actie naar het kleine scherm.

Binnenkort worden we ook getrakteerd op Ms. Marvel, met de eveneens nieuwe show die op 8 juni debuteert, en details over Hawkeye spin-off Echo beginnen te verschijnen. Nu hebben we ook She-Hulk om naar uit te kijken.

Het gaat in première op woensdag 17 augustus 2022 en speelt Tatiana Maslany als advocate Jennifer Walters en haar alter-ego She-Hulk.

Walters is een neef van Bruce Banner (de Hulk) en krijgt vergelijkbare gaven. Ze wordt 1 meter 80 groot, groen en supersterk als ze in gevaar is. We weten nog niet zeker of de serie de stripboeken zal volgen, in die zin dat haar krachten verschijnen na een bloedtransfusie van Banner of dat er een andere verklaring zal zijn, maar het eindresultaat zal hetzelfde zijn.

Waar ze echter verschilt van de meeste superhelden, is dat ze haar nieuwe vorm omarmt en, zoals je kunt zien in de trailer, uiteindelijk meer tijd doorbrengt als She-Hulk dan niet.

Het is ook meer gag gevuld dan de meeste van de Marvel-serie, met de stripboeken in de late jaren '80, begin jaren '90 met een Walters met meer gevoel voor humor dan de meeste.

De serie is exclusief te zien op Disney+ en heeft ook Mark Ruffalo in de hoofdrol - die zijn rol als Banner/de Hulk herneemt - en Tim Roth die terugkeert als Emil Blonsky/Abomination, de rol die hij speelde in de film The Incredible Hulk uit 2008.

Geschreven door Rik Henderson.