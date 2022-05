Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney heeft een advertentie-ondersteund plan ontwikkeld voor zijn Disney+ video streaming service. Het zal naar verwachting later dit jaar live gaan, en wanneer dat gebeurt, zal het naar verluidt advertenties laten zien gedurende ongeveer vier minuten bij films of shows die een uur of korter duren. Maar niet alle mensen zullen advertenties zien.

Volgens Variety, The Wall Street Journal en TechCrunch is Disney van plan om alleen gezinsvriendelijke advertenties te serveren, dus er zullen geen politieke advertenties of alcoholreclames zijn. De studio zei ook dat kleuters en degenen die gebruik maken van kinderprofielen om te kijken geen advertenties te zien zullen krijgen. Disney zal ook geen advertenties "richten" op individuele kinderen.

Disney zei dat het ook geen advertenties van concurrenten zal laten zien. Als je naar Pauw kijkt, zul je Disney+ advertenties zien spelen tijdens de pauzes op die streamingdienst. Nu we het toch over Peacock hebben: die zou tot vijf minuten reclame per uur inhoud laten zien, terwijl HBO Max vier minuten reclame per uur laat zien. Hulu, eigendom van Disney, toont maar liefst 12 advertenties per uur.

In maart kondigde Disney aan dat het eind 2022 een goedkopere, advertentie-ondersteunde optie in de VS zou lanceren. Het zal uiteindelijk naar andere landen komen, heeft de studio gezegd. Veel andere videostreamingdiensten zijn de afgelopen jaren begonnen met advertentie-ondersteunde plannen, van HBO Max tot Paramount Plus. Het verleidt een breder scala van mensen om lid te worden, vooral degenen die het niet erg vinden om elke maand een paar extra euro's te besparen in ruil voor het kijken naar wat reclames. Eerlijk gezegd was het slechts een kwestie van tijd voordat Disney advertenties ging overwegen.

Disney+ kost momenteel 7,99 dollar per maand zonder advertenties. Meer informatie over de videostreamingdienst vind je hier in Pocket-lint's DIsney+ gids.

Geschreven door Maggie Tillman.