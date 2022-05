Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Marvel heeft aangekondigd wanneer zijn Hawkeye spinoff-serie, Echo, naar Disney+ zal komen. Details over de serie zijn weliswaar nog dun op het moment - met alleen wat casting informatie en een brede release datum venster onthuld tot nu toe. Er zijn zelfs nog geen trailers uit. Maar Pocket-lint is van plan om deze gids bij te werken met de nieuwste Echo geruchten, bevestigingen en weetjes als ze opduiken.

Na haar debuut in de Hawkeye-serie op Disney+ vorig jaar, is Maya Lopez / Echo (vertolkt door Alaqua Cox) de volgende die haar eigen serie krijgt. Het zal een oorsprongsverhaal zijn, het volgen van het personage - die een dove bendeleider speelde in Hawkeye - als "ze haar verleden onder ogen moet zien, opnieuw verbinding moet maken met haar inheemse Amerikaanse wortels, en de betekenis van familie en gemeenschap moet omarmen".

Echo show werd vorig jaar aangekondigd als onderdeel van een grote partij Marvel shows die naar Disney+ komen, zoals Agatha: House of Harkness en Ironheart.

Echo releasedatum: 2023

Marvel heeft bevestigd dat Echo ergens volgend jaar beschikbaar zal zijn. Er is nog geen specifiek tijdschema, helaas.

Echo komt uit op Disney+. Een abonnement op de videostreamingdienst kost 7,99 dollar per maand in de VS. Je kunt meer te weten komen over Disney+ in onze gids.

Marvel heeft de eerste afbeelding onthuld van Alaqua Cox die terugkeert voor de titulaire rol, die je hierboven kunt zien.

Echo zal ook in de hoofdrollen Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning, Graham Greene, en Zahn McClarnon. Sydney Freeland en Catriona McKenzie zullen de regie op zich nemen.

Er zijn nog geen trailers voor Echo.

Geschreven door Maggie Tillman.