(Pocket-lint) - James Cameron's eerste Avatar vervolg komt in de bioscopen in december 2022 en als we af mogen gaan op de nieuwe teaser trailer, zal het er nog spectaculairder uitzien dan het origineel.

Avatar: The Way of Water herenigt Zoe Saldana en Sam Worthington als Neytiri en Jake. Deze keer worden ze vergezeld door hun kinderen als de film zich richt op een nieuwe strijd die de hele Sully familie raakt.

Sigourney Weaver en Stephen Lang hernemen ook hun rollen en de film zal opnieuw in 3D te zien zijn.

De originele film werd gecrediteerd voor het opstarten van een 3D-revolutie bij de release in 2009, met Cameron een toegewijde van het formaat. Hoewel veel films nog steeds in 3D in de bioscopen worden vertoond, zijn de opbrengsten gering in vergelijking met hun 2D-equivalenten en hebben tv-fabrikanten de technologie grotendeels achterwege gelaten in recente televisiemodellen.

Het is daarom onwaarschijnlijk dat Disney de 3D-versie zal aanbieden op home entertainment platforms, en zeker niet Disney+.

Dat gezegd hebbende, zou dat een bezoek aan de bioscoop om het te zien nog specialer kunnen maken, gezien het feit dat het de enige keer zou kunnen zijn om dat te doen in het formaat dat de regisseur bedoeld heeft.

Avatar: The Way of Water zal worden uitgebracht op 16 december 2022 in de VS.

