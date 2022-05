Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Disney's Moon Knight is de afgelopen weken een echt succes geworden, en vertelt een mysterieuzer en verwarrender verhaal dan de meeste tv-shows van Marvel tot nu toe hebben geprobeerd.

Het heeft ook een paar geheimen begraven in de afleveringen, zoals sluwe kijkers af en toe QR-codes hebben kunnen opmerken die scannbaar zijn op de achtergrond van scènes.

De codes zijn tot nu toe gespot in de eerste, tweede en vijfde aflevering (hoewel er misschien nog meer verborgen zijn in het volle zicht). Ze scannen brengt kijkers naar deze website.

Hier uploadt Marvel één comicnummer per week uit Moon Knight's verleden, om kijkers een voorproefje te geven van hoe zijn comics zijn, een mooie manier om ze verder te verleiden in het Marvel universum.

Disney zegt dat de landingspagina tot nu toe ook al meer dan 1,5 miljoen keer is bezocht, dus je krijgt het gevoel dat de QR-codes inderdaad hun werk doen.

Je kan een interessant interview lezen over hoe het idee tot stand kwam voor de makers van de show in Variety, om uit te vinden hoe het zien van QR codes op echte locaties een inspiratie was voor hun opname.

Natuurlijk wil je misschien ook Moon Knight kijken, die je exclusief op Disney+ kunt bekijken.

squirrel_widget_187869

Geschreven door Max Freeman-Mills.