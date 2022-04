Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is dertien jaar geleden dat de eerste Avatar film in première ging, en nu heeft Disney aangekondigd hoe het vervolg zal heten en wanneer de eerste teaser trailer zal debuteren. Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de film als hij later dit jaar uitkomt, is hier alles wat we tot nu toe weten over Avatar 2.

Het vervolg van Avatar heet niet Avatar 2, hoewel velen de film al jaren zo noemen. In plaats daarvan heet het officieel Avatar: The Way of Water, zo maakte Disney bekend op CinemaCon 2022.

Het plot voor James Cameron's Avatar vervolg is op zijn best vaag, hoewel we wel weten dat het nog steeds ruwweg zal gaan over mensen die proberen de buitenaardse planeet Pandora te ontginnen voor een zeldzaam metaal bekend als unobtanium.

Als je je de originele Avatar niet herinnert, het vervolg zal nog steeds Sam Worthington als Jake Sully, een voormalige marinier die de rol van een Avatar aanneemt, waardoor hij in het lichaam van een van de inheemse Na'vi kan zitten. Sully is een spion voor de Aarde tussen de Na'vi op Pandora, maar hij wordt verliefd op één van hen, Neytiri, die wordt gespeeld door Zoë Saldana, en hij moet uiteindelijk tegen zijn eigen volk ingaan.

Sully en Neytiri zullen beiden terugkeren voor de volgende installatie in de franchise.

Hier is de officiële synopsis voor Avatar: The Way of Water:

"Meer dan een decennium na de gebeurtenissen van de eerste film, begint Avatar: The Way of Water het verhaal te vertellen van de Sully familie (Jake, Neytiri, en hun kinderen), de problemen die hen volgen, de moeite die ze doen om elkaar veilig te houden, de gevechten die ze leveren om in leven te blijven, en de tragedies die ze doorstaan."

Hier is de officiële logline voor Avatar: The Way of Water:

"Jake Sully en Ney'tiri hebben een gezin gevormd en doen er alles aan om bij elkaar te blijven. Ze moeten echter hun huis verlaten en de gebieden van Pandora verkennen. Wanneer een oude dreiging weer opduikt, moet Jake een moeilijke oorlog tegen de mensen uitvechten."

Theatrical release datum: 16 december 2022.

De lang uitgestelde Avatar sequel is momenteel ingesteld op een release in de VS op 16 december 2022.

De voorbereidende opnames voor de film begonnen in 2017, en het filmen werd pas eind september 2020 afgerond. Daarna werd de bioscooprelease van de film maar liefst acht keer uitgesteld. Disney ontwikkelt momenteel nog drie vervolgen - Avatar 3, 4, en 5 - die respectievelijk op 20 december 2024, 18 december 2026, en 22 december 2028 moeten uitkomen - als ze niet worden beïnvloed door vertragingen.

Net aangekondigd op CinemaCon, Avatar: The Way of Water alleen in theaters 16 december 2022 pic.twitter.com/1K4giX7nNj- 20th Century Studios (@20thcentury) April 27, 2022

Waar: Verwacht het op Disney+ na de theatrale release

Verwacht het op Disney+ na de theatrale release Wanneer: Misschien eind januari 2023 of begin februari 2023

In de afgelopen twee jaar heeft Disney een handvol films uitgebracht op Disney+ nadat hun minimale 45-daagse exclusieve theatrale releasevenster eindigde. Hoewel de studio zich niet officieel heeft gecommitteerd aan een streaming releasedatum voor Avatar: The Way of Water, lijkt het waarschijnlijk dat het wel ten minste een 45-dagen exclusieve theatrical release heeft, wat betekent dat het Disney+ tegen februari 2023 zou kunnen raken.

squirrel_widget_187869

Disney beloofde dat de eerste teaser trailer zou komen samen met Doctor Strange in de Multiverse of Madness, die gepland staat om 6 mei 2022 in première te gaan. Pocket-lint houdt je op de hoogte zodra deze live gaat.

James Cameron regisseerde de originele Avatar en het vervolg. Hij schreef ook de personages, maar hij kreeg hulp van Josh Friedman, die het scenario maakte.

De kerncast van de originele Avatar zal terug zijn, plus enkele nieuwkomers. Hier zijn een paar van de namen en hun personages die tot nu toe zijn bevestigd:

Sam Worthington - Jake Sully

- Jake Sully Zoe Saldana - Na'vi prinses Neytiri

Na'vi prinses Neytiri Stephen Lang - Kolonel Miles Quaritch

- Kolonel Miles Quaritch Sigourney Weaver - geheel nieuw karakter

- geheel nieuw karakter Kate Winslet - Ronal

- Ronal CCH Pounder - Mo'at

- Mo'at Matt Gerald - Korporaal Lyle Wainfleet

Korporaal Lyle Wainfleet Edie Falco - Generaal Ardmore.

Generaal Ardmore. Cliff Curtis - Tonowari

- Tonowari Jamie Flatters - Neteyam

Neteyam Britain Dalton - Lo'ak

- Lo'ak Trinity Bliss - Tuktirey

- Tuktirey Jack Champion - Miles Socorro, aka Spider

- Miles Socorro, aka Spider Oona Chaplin - Varang

- Varang Michelle Yeoh - Dr Karina Mogue

Dr Karina Mogue Jemaine Clement - Dr Ian Garvin

- Dr Ian Garvin Vin Diesel - Niet aangekondigd

Voor degenen die niet meer weten wat er gebeurde in de originele Avatar uit 2009, Disney is de film aan het remasteren en is van plan om hem op 23 september 2022 wereldwijd in de bioscopen uit te brengen. Of, je kunt de eerste Avatar nu al bekijken op Disney+. Hoe dan ook, we raden je aan om hem te bekijken voordat je Avatar: The Way of Water in de bioscopen gaat zien deze december. Het zal een goede opfrisser zijn.

Geschreven door Maggie Tillman.