(Pocket-lint) - Fase vier van het Marvel Cinematic Universe is in volle gang en lijkt allemaal samen te komen met Doctor Strange in the Multiverse of Madness, aka Doctor Strange 2.

Het vervolg zal verschillende plotlijnen uit verschillende recente Marvel-producties bevatten, waaronder Loki, WandaVision, What If...?, en Spider-Man: No Way Home. Het lijkt bijna net zo groot als Avengers: Endgame.

Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de film, is hier alles wat je moet weten over Doctor Strange 2, inclusief de trailers tot nu toe, castinginformatie, releasedatum en streamingdetails, en meer.

Doctor Strange in de Multiverse of Madness speelt zich af na de gebeurtenissen van WandaVision en Spider-Man: No Way Home. Dus rond 2023. De film speelt zich technisch gezien ook af na Loki, maar die Disney+ show speelt zich af in een alternatieve tijdlijn van de hoofdtijdlijn van het Marvel Cinematic Universe. (In de war? Geen zorgen. Zie Pocket-lint's uitgebreide gids over de MCU-tijdlijn).

Hieronder de officiële synopsis van Marvel voor het vervolg:

"In Marvel Studios' Doctor Strange in het Multiversum van de Waanzin, ontsluit het MCU het Multiversum en verlegt het zijn grenzen verder dan ooit tevoren. Reis naar het onbekende met Doctor Strange, die met de hulp van oude en nieuwe mystieke bondgenoten de geestverruimende en gevaarlijke alternatieve realiteiten van het Multiversum doorkruist om het op te nemen tegen een mysterieuze nieuwe tegenstander."

Hieronder volgt de officiële logline van Marvel voor het vervolg:

"Dr. Strange spreekt een verboden spreuk uit die een portaal opent naar het multiversum. Er duikt echter een bedreiging op die misschien te groot is voor zijn team om aan te kunnen."

Theatrical release datum: 6 mei 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness staat momenteel gepland om op 6 mei 2022 in première te gaan in de VS en het Verenigd Koninkrijk.

Het vervolg zou oorspronkelijk uitkomen op 7 mei 2021, maar werd uitgesteld vanwege de COVID-19 pandemie. Het werd eerst uitgesteld naar 5 november 2021, daarna 25 maart 2022, en uiteindelijk 6 mei 2022.

Disney+ releasedatum: waarschijnlijk 20 juni 2022

In de afgelopen twee jaar heeft Disney een handvol films uitgebracht op Disney+ nadat hun minimale 45-daagse exclusieve theatrale release-venster eindigde. Hoewel de studio zich niet officieel heeft verbonden aan een streaming releasedatum voor Doctor Strange in the Multiverse of Madness, lijkt het waarschijnlijk dat het wel een 45-dagen exclusieve theatrical release heeft, wat betekent dat het al op 20 juni 2022 op Disney+ zou kunnen komen.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness is geregisseerd door Sam Raimi. Het script van de film is geschreven door Jade Bartlett en Loki schrijver Michael Waldron. Danny Elfman componeerde de score, en de cinematograaf is John Mathieson. Zijn vorige credits zijn Gladiator, Logan, en X-Men: First Class.

In Doctor Strange in the Multiverse of Madness speelt Benedict Cumberbatch de hoofdrol als Doctor Stephen Strange, Master of the Mystic Arts en Sorcerer Supreme of Earth. Naast Cumberbatch, zal Doctor Strange het vervolg de terugkeer zien van Benedict Wong, Rachel McAdams, en Chiwetel Ejiofor, die hun rollen herhalen uit 2016's Doctor Strange. Verwacht in feite een enorme ensemblecast - vergelijkbaar met een Avengers-film.

Benedict Cumberbatch zal Doctor Stephen Strange spelen

Benedict Wong zal Strange's vertrouwde vriend Wong spelen.

Rachel McAdams zal Dr. Christine Palmer spelen.

Elizabeth Olsen zal Wanda Maximoff/The Scarlet Witch spelen.

Xochitl Gomez zal haar MCU debuut maken als America Chavez

Doctor Strange in de Multiverse of Madness zal nog minstens één Avenger krijgen: Elizabeth Olsen als Wanda Maximoff. Er zijn ook berichten dat Tom Hiddleston zou kunnen verschijnen, en gezien het aanzienlijke aantal Spider-Man: No Way Home tie-ins die verwacht worden in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, is het mogelijk dat Tom Holland, Tobey Maguire, of Andrew Garfield in de film zou kunnen verschijnen.

Tenslotte liet de Super Bowl 2022 trailer doorschemeren dat Patrick Stewart zou kunnen verschijnen als Professor X in de nieuwe Doctor Strange. Het zou de eerste keer zijn dat hij het personage speelt sinds 2017's Logan.

Er zijn tot nu toe twee trailers uitgebracht voor Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

De eerste teaser - uitgebracht in december 2021 - onthult de terugkeer van Elizabeth Olsen als de Scarlet Witch en de kwaadaardige Doctor Strange uit What If...? De tweede trailer - uitgebracht tijdens Super Bowl 2022 - trakteerde ons op beelden, waaronder een shot van iemand die Patrick Stewart lijkt te zijn die zijn rol als Professor Charles Xavier uit Fox's X-Men-filmsherneemt .

Geschreven door Maggie Tillman.