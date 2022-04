Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sinds Marvel Studios voor het eerst Doctor Strange in the Multiverse of Madness aankondigde, is het een van de meest mysterieuze Phase Four-films geweest. Het langverwachte vervolg op Doctor Strange uit 2016 zal dienen als een culminatie van verschillende Marvel Cinematic Universe -plotlijnen - net zoals studio-president Kevin Feige herhaaldelijk heeft geplaagd op Comic-Con en de D23 Expo.

Dus, vooruitlopend op de première van de film in de VS op 6 mei 2022, wat moet je kijken ter voorbereiding? Laten we een duik nemen in alle films en shows in de MCU waar de nieuwe film naar zou kunnen verwijzen of waarnaar wordt verwezen en waarom.

Age of Ultron introduceert Elizabeth Olsen als Wanda Maximoff - die een cruciale rol zal spelen in de nieuwe Doctor Strange-film. Je zult de eerste hint van haar realiteitsveranderende krachten zien als ze haar broer verliest.

In deze film maakt acteur Benedict Cumberbatch zijn MCU-debuut als Doctor Strange, ook bekend als Stephen Vincent Strange, waardoor het een must-see is voordat het vervolg in de bioscoop verschijnt.

Doctor Strange speelt een cruciale rol in de eerste strijd tegen Thanos. Hij gebruikt zijn kennis van de toekomst om te beseffen dat de enige manier om Thanos voorgoed te verslaan, is hem te laten winnen... voorlopig.

Endgame markeert Benedict Cumberbatch's derde optreden als Doctor Strange, en het ziet hem deelnemen aan de laatste strijd tegen Thanos.

Afleveringen 4 en 10 Introduceer een variant van Doctor Strange die de liefde van zijn leven verliest in plaats van zijn handen te gebruiken, wat hem op een duister pad leidt. Er is een schijnbaar slecht uitziende versie van Strange die verschijnt in Multiverse of Madness-trailers die verband kunnen houden met deze afleveringen. Wat betreft de vijfde aflevering van What If..., het laat ons kennismaken met een zombieversie van de MCU. Fans vermoeden dat deze aflevering verband zou kunnen houden met een schijnbaar zombieversie van Doctor Strange die we in de nieuwe Multiverse of Madness-trailer zien.

WandaVision ziet hoe de pas losgeraakte Wanda Maximoff het trauma verwerkt dat ze haar vriend Vision moest vermoorden, om hem vervolgens te zien opstaan en opnieuw vermoorden. Later neemt ze een hele stad over om een realiteit te creëren waar ze nog lang en gelukkig kan leven met Vision. Maar Wanda is niet de schurk in haar eigen verhaal als blijkt dat buurvrouw, Agatha (Kathryn Hahn) de slechte heks in Westview al die tijd is.

Doctor Strange is niet langer Sorcerer Supreme. Zijn partner en vriend, Wong (gespeeld door Benedict Wong), is in het bezit van die titel sinds Strange werd weggekaapt. Wong verschijnt in deze film - waar hij een moment samenwerkt met de voormalige slechterik Abomination. Misschien zien we meer van dat partnerschap in het Multiverse of Madness.

Loki onthult de Time Variance Authority en hun inspanningen om de heilige tijdlijn te beschermen, die uiteindelijk wordt vernietigd aan het einde van het eerste seizoen, wat de weg vrijmaakt voor het Multiverse of Madness.

No Way Home ziet Peter Parker van Tom Holland naar Doctor Strange gaan in een poging het publiek ongedaan te maken over zijn geheime identiteit. Wanneer Strange ermee instemt hem te helpen door een realiteitsveranderende spreuk uit te voeren, hebben de gevolgen verstrekkende gevolgen dan Strange aanvankelijk had gedacht.

De trailers van Doctor Strange in the Multiverse of Madness bevatten een fragment van Patrick Stewart — vermoedelijk met de stem van professor Charles Xavier, leider van de X-Men. Het is moeilijk te zeggen welke versie van dit personage zal verschijnen in het Multiverse of Madness, dus waarom zou je niet beginnen met Stewarts eerste beurt om het personage te spelen in X-Men uit 2000?

Zorg ervoor dat je Pocket-lint's gids van alle Marvel Cinematic Universe-films en -shows tot nu toe bekijkt om de beste volgorde te zien om ze te bekijken en hoe ze allemaal in één nette tijdlijn passen:

Geschreven door Maggie Tillman.